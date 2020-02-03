Sport24: Антон Миранчук получил травму из-за слабого крепления шипа на бутсе

Сам виноват, следить за обувью надо.
Стало известно, что спровоцировало травму полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука.
Как сообщает Sport24, слабое крепление шипа на бутсе привело к тому, что он надавил на плюсневую кость футболиста и это привело к повреждению стопы.
- В «Локомотиве» подтвердили, что Антон Миранчук избежал перелома.
- По информации «СЭ», игрок пропустит от трех до четырех недель.
- В текущем сезоне хавбек провел за московскую команду 12 матчей, забил два гола и сделал один ассист.