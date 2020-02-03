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    Sport24: Антон Миранчук получил травму из-за слабого крепления шипа на бутсе

    Стало известно, что спровоцировало травму полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука.

    Как сообщает Sport24, слабое крепление шипа на бутсе привело к тому, что он надавил на плюсневую кость футболиста и это привело к повреждению стопы.

    • В «Локомотиве» подтвердили, что Антон Миранчук избежал перелома.
    • По информации «СЭ», игрок пропустит от трех до четырех недель.
    • В текущем сезоне хавбек провел за московскую команду 12 матчей, забил два гола и сделал один ассист.

    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8263

      parevg 1 час назад

      Сам виноват, следить за обувью надо.

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