Серия А. «Интер» не сумел обыграть «Лечче» и другие результаты

Как я и думал. Сколько матчей Интер уже сливает, пропуская гол во втором тайме, Юве, Барса, Боруссия, Фиорентина, Аталанта теперь вот и Лечче. это только те команды, которые я помню, и могу назвать без проблем. Конте своим диким ором гонит их вперед в первом тайме пресинговать, а во втором команда просто сдувается, силенок не хватает, и интер жмется к своим воротам, а в контроль мяча интер совсем не умеет. С такой игрой не видать им чемпионство.
Состоялись матчи 20-го тура Серии А.
Все три игры дневного временного слота завершились вничью.
Чемпионат Италии. Серия А. 20-й тур
Голы: 1:0 – Бани, 20; 1:1 – Борини, 81.
Удаление: Бани, 67 – нет.
Голы: 0:1 – Педро, 21; 1:1 – Торрегросса, 27; 2:1 – Торрегросса, 49; 2:2 – Педро, 68 (с пенальти).
Удаление: Балотелли, 82 – нет.
Голы: 0:1 – Бастони, 72; 1:1 – Манкозу, 77.