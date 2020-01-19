Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    2 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    3 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?

    Серия А. «Интер» не сумел обыграть «Лечче» и другие результаты

    Состоялись матчи 20-го тура Серии А.

    Все три игры дневного временного слота завершились вничью.

    Чемпионат Италии. Серия А. 20-й тур

    Болонья – Верона – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бани, 20; 1:1 – Борини, 81.

    Удаление: Бани, 67 – нет.

    Брешиа – Кальяри – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Педро, 21; 1:1 – Торрегросса, 27; 2:1 – Торрегросса, 49; 2:2 – Педро, 68 (с пенальти).

    Удаление: Балотелли, 82 – нет.

    Лечче – Интер – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Бастони, 72; 1:1 – Манкозу, 77.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.01.2020 19:03
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1231

      Павел Буре 3 часа назад

      Как я и думал. Сколько матчей Интер уже сливает, пропуская гол во втором тайме, Юве, Барса, Боруссия, Фиорентина, Аталанта теперь вот и Лечче. это только те команды, которые я помню, и могу назвать без проблем. Конте своим диким ором гонит их вперед в первом тайме пресинговать, а во втором команда просто сдувается, силенок не хватает, и интер жмется к своим воротам, а в контроль мяча интер совсем не умеет. С такой игрой не видать им чемпионство.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2947

      dinar7777dinar 4 часа назад

      Идиоты. Гол пропустили как уровень Московского спартака. Мдааа и у Лацио матч в запасе .

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7861

      Skull_Boy 5 часов назад

      Для Интера это ровня к поражению

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106855
    #2
    Chernyi Lis
    81431
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75176
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru