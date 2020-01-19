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  • Президент «Агробизнеса» – о разрыве контракта с Сикорским: «Он навредил имиджу клуба, поехав в Россию – страну-агрессор»

Президент «Агробизнеса» – о разрыве контракта с Сикорским: «Он навредил имиджу клуба, поехав в Россию – страну-агрессор»

19 января 2020, 14:37
19

Президент украинского «Агробизнеса» Олег Собуцкий прокомментировал разрыв контракта с нападающим Игорем Сикорским из-за посещения игроком России во время отпуска.

«Конечно, мы хотели, чтобы Игорь в дальнейшем играл за нашу команду, но увиденное фото на фоне символов нашего оккупанта меня очень возмутило. Не знаю, почему он покинул территорию Украины и уехал в Россию, которая является страной-агрессором.

Недолго сомневался, чтобы принять решение о расторжении контракта с Сикорским. Меня поддержали главный тренер и вице-президент Андрей Донец. Решение было принято единогласно.

Сегодня в Украине идет война, в голове не укладывается, что есть люди, которые этого не понимают. Они едут, фотографируются и дают заработать деньги нашему врагу. У нас патриотичная команда, патриотичные люди, и эта ситуация неприемлема.

Всегда финансово и морально поддерживаем наших военных. Если нужно, то помогали и продолжим помогать с оружием в руках. Мы не можем допустить, чтобы наши игроки ездили в Россию и поддерживали нашего врага.

Сразу сказал, что мы разрываем контракт с Сикорским, чего бы это нам не стоило. Деньги в этой ситуации не играют ключевую роль для нас. Для нас важны честь, репутация, патриотизм и украинский дух.

[Сикорский навредил имиджу клуба], это даже не обсуждается. Он поехал в страну-агрессор и фотографируется с их национальной символикой, демонстрируя при этом довольное лицо. Сикорский фотографировался с символами России с улыбкой, как и нет никакой войны.

В тот день были ранены несколько наших защитников, а штаб ООС сообщил, что двое погибли. Так о чем мы еще можем говорить?», – отметил Собуцкий.

  • Сикорский в этом сезоне забил 8 голов в 19 матчах за «Агробизнес».
  • После 19 туров «Агробизнес» идет на шестом месте в Первой лиге Украины.

Украинский «Агробизнес» разорвал контракт с игроком после его отпуска в России

Источник: Sportarena
Украина. Премьер-лига Украина Сикорский Игорь
Комментарии (19)
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serhio80
1579434132
Кто с кем воюет?
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zabvo9406
1579434955
Идёшь ты на х е р, бандеровская мразь!!! Это написал тебе внук участника Сталинградской битвы и труженицы тыла!!!!!
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absent32
1579436022
я верю что на Украине есть здравомыслящие люди, и ни когда не последуют подобному быдлу!!!
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Mister_Tomsk
1579437596
у всех хохлов с головой бобо, или их под стволом держут, что бы такую чушь нести?
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Пельш 1
1579438816
А что это за клуб такой " АГРОБИЗНЕС" и что у него есть свой имидж? Там президент наверное по совместительству комбайнёр или пастух? Смех да и только. Одним словом ХОХЛЫ!
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DonBaton II
1579440567
Какой-то долрайоп снова высунул голову из дерьма и что-то вякает
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Диктор
1579451208
Дибилы.
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Hektor 84
1579470994
А что же ваш президент делал в нашей стране? Все эти эстрадные шлюхи, Сердечки и вся остальная шантрапа? Выкиньте их из Украины, они ведь на агрессора батрачили. Кастрюлеголовые идиоты.
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iopor
1579518624
Сайт прогнозов нашел, не обман, сижу на нем уже третий месяц. Короч если интересно сюда king-ball.ru
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