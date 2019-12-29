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    Президент «Агробизнеса» – о разрыве контракта с Сикорским: «Он навредил имиджу клуба, поехав в Россию – страну-агрессор»

    Президент украинского «Агробизнеса» Олег Собуцкий прокомментировал разрыв контракта с нападающим Игорем Сикорским из-за посещения игроком России во время отпуска.

    «Конечно, мы хотели, чтобы Игорь в дальнейшем играл за нашу команду, но увиденное фото на фоне символов нашего оккупанта меня очень возмутило. Не знаю, почему он покинул территорию Украины и уехал в Россию, которая является страной-агрессором.

    Недолго сомневался, чтобы принять решение о расторжении контракта с Сикорским. Меня поддержали главный тренер и вице-президент Андрей Донец. Решение было принято единогласно.

    Сегодня в Украине идет война, в голове не укладывается, что есть люди, которые этого не понимают. Они едут, фотографируются и дают заработать деньги нашему врагу. У нас патриотичная команда, патриотичные люди, и эта ситуация неприемлема.

    Всегда финансово и морально поддерживаем наших военных. Если нужно, то помогали и продолжим помогать с оружием в руках. Мы не можем допустить, чтобы наши игроки ездили в Россию и поддерживали нашего врага.

    Сразу сказал, что мы разрываем контракт с Сикорским, чего бы это нам не стоило. Деньги в этой ситуации не играют ключевую роль для нас. Для нас важны честь, репутация, патриотизм и украинский дух.

    [Сикорский навредил имиджу клуба], это даже не обсуждается. Он поехал в страну-агрессор и фотографируется с их национальной символикой, демонстрируя при этом довольное лицо. Сикорский фотографировался с символами России с улыбкой, как и нет никакой войны.

    В тот день были ранены несколько наших защитников, а штаб ООС сообщил, что двое погибли. Так о чем мы еще можем говорить?», – отметил Собуцкий.

    • Сикорский в этом сезоне забил 8 голов в 19 матчах за «Агробизнес».
    • После 19 туров «Агробизнес» идет на шестом месте в Первой лиге Украины.

    Украинский «Агробизнес» разорвал контракт с игроком после его отпуска в России

    Источник: Sportarena

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    19.01.2020 14:37
    Комментарии19
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      Рейтинг: +9036

      Диктор 4 часа назад

      Дибилы.

      1
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      Рейтинг: +2561

      Alekxei Z. 6 часов назад

      Сикорский просто глупый человек.
      Когда между странами идёт необьявленная война, можно хоть немного свою репу напрягать. Неужели нет места где можно отпуск провести ?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +383

      Олег1204 > Alekxei Z. 5 часов назад

      есть простые украинцы с которым у меня лично хорошие отношения, а есть каклы бандеровцы, которым надо кишки на гусеницы навернуть, тогда будет мир

      1
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      ...
      Рейтинг: +2561

      Alekxei Z. > Олег1204 5 часов назад

      А что русских подонков нет ?
      Нельзя по отдельным субьектам рассуждать за всю нацию.

      0
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      Рейтинг: +2561

      Alekxei Z. > Олег1204 5 часов назад

      Кишки на гусеницу ??? Ты больной !!

      2
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      Рейтинг: -252

      DonBaton II 7 часов назад

      Какой-то долрайоп снова высунул голову из дерьма и что-то вякает

      -1
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      Рейтинг: +1353

      alarm 7 часов назад

      крупные клубы до такого идиотизма не додумались, зато решил выслужиться какой-то донный фнл-клуб. почётную грамоту им за патриотизм.

      -1
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      Рейтинг: +668

      Пельш 1 8 часов назад

      А что это за клуб такой " АГРОБИЗНЕС" и что у него есть свой имидж? Там президент наверное по совместительству комбайнёр или пастух? Смех да и только. Одним словом ХОХЛЫ!

      4
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      Рейтинг: +1146

      Mister_Tomsk 8 часов назад

      у всех хохлов с головой бобо, или их под стволом держут, что бы такую чушь нести?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +58

      Все_тот_же_Юве 8 часов назад

      кончелупошные бандеровцы. плевать на них)) сикорскому удачи в продолжении карьеры в нормальной стране.

      4
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      Рейтинг: +1916

      absent32 9 часов назад

      я верю что на Украине есть здравомыслящие люди, и ни когда не последуют подобному быдлу!!!

      0
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      Рейтинг: +1508

      zabvo9406 9 часов назад

      Идёшь ты на х е р, бандеровская мразь!!! Это написал тебе внук участника Сталинградской битвы и труженицы тыла!!!!!

      2
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      Рейтинг: +2561

      Alekxei Z. > zabvo9406 6 часов назад

      Я тоже внук погибшего под Сталинградом деда. Хочу тебя спросить, а что плохого тебе сделали украинцы ???
      Уверен , что рядом с нашими дедами погибло немало украинцев , так что в память о них думай что пишешь...
      Это российские наёмники воюют на территории Украины и убивают их парней. К нам они приезжают работать , а наши почему то убивать ?
      Вот о чём надо думать !

      1
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      ...
      Рейтинг: +3345

      BarStep > Alekxei Z. 5 часов назад

      === Это российские наёмники воюют на территории Украины и убивают их парней === А эти их парни кого убивают? Детей, женщин и стариков, которых защищают российские "наёмники" от геноцида этих хороших парней... Да, и не подменяй понятия, наёмники и добровольцы преследуют различные цели..

      1
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      ...
      Рейтинг: +2561

      Alekxei Z. > BarStep 4 часа назад

      Они защищают свою землю от наёмников.
      До прихода в Донецк Стрелкова, Гиви , Моторолы и других там жили все в мире и согласии.
      Кому-то в России очень захотелось развязать этот конфликт. Вот и тянется уже 5 год...

      -1
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      Рейтинг: +1508

      zabvo9406 > Alekxei Z. 2 часа назад

      Ты построение предложения понимаешь?????? Четко написано БАНДЕРОВСКАЯ МРАЗЬ, где ты увидел украинца????????

      1
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      Рейтинг: +1508

      zabvo9406 > Alekxei Z. 2 часа назад

      А ты прямо такой провидец!!!! Россия, наемники, ты кто вообще??? может засланный казачок???? рассказываешь мне тут про Россию, сам-то откуда мил человек???

      1
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      Рейтинг: +995

      serhio80 9 часов назад

      Кто с кем воюет?

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      Рейтинг: +3345

      BarStep > serhio80 7 часов назад

      Думаю, это хохлы с украинцами...

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