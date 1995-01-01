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    «Милан» может подписать защитника «Челси» Кристенсена

    «Милан» хочет усилить центр обороны до закрытия зимнего трансферного окна.

    По информации Football Italia, итальянский клуб разочарован переговорами с «Барселоной» по переходу Жан-Клера Тодибо и намерен переключить внимание на другие кандидатуры.

    В частности, «Милану» интересен защитник «Челси» Андреас Кристенсен.

    • Рыночная стоимость датчанина – 30 миллионов евро.
    • Контракт игрока с «Челси» рассчитан до июня 2022 года.
    • В текущем сезоне Кристенсен провел 12 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

    Источник: Football Italia

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