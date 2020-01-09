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«Милан» может подписать защитника «Челси» Кристенсена

9 января 2020, 08:52
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«Милан» хочет усилить центр обороны до закрытия зимнего трансферного окна.

По информации Football Italia, итальянский клуб разочарован переговорами с «Барселоной» по переходу Жан-Клера Тодибо и намерен переключить внимание на другие кандидатуры.

В частности, «Милану» интересен защитник «Челси» Андреас Кристенсен.

  • Рыночная стоимость датчанина – 30 миллионов евро.
  • Контракт игрока с «Челси» рассчитан до июня 2022 года.
  • В текущем сезоне Кристенсен провел 12 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Милан Челси Кристенсен Андреас
Комментарии (1)
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Hektor 84
1578555705
Вот поэтому Милан в жо..е покупают всяких кристенсенов! У самих пол состава таких.
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