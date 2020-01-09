«Милан» может подписать защитника «Челси» Кристенсена

«Милан» хочет усилить центр обороны до закрытия зимнего трансферного окна.

По информации Football Italia, итальянский клуб разочарован переговорами с «Барселоной» по переходу Жан-Клера Тодибо и намерен переключить внимание на другие кандидатуры.

В частности, «Милану» интересен защитник «Челси» Андреас Кристенсен.