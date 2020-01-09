«Милан» может подписать защитника «Челси» Кристенсена

«Милан» хочет усилить центр обороны до закрытия зимнего трансферного окна.
По информации Football Italia, итальянский клуб разочарован переговорами с «Барселоной» по переходу Жан-Клера Тодибо и намерен переключить внимание на другие кандидатуры.
В частности, «Милану» интересен защитник «Челси» Андреас Кристенсен.
- Рыночная стоимость датчанина – 30 миллионов евро.
- Контракт игрока с «Челси» рассчитан до июня 2022 года.
- В текущем сезоне Кристенсен провел 12 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.
Источник: Football Italia