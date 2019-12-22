Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    2 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    3 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам

    «Севилья» – самая успешная команда Лиги Европы за последние 10 лет, «Зенит» – десятый

    Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых успешных команд Лиги Европы за последнее десятилетие.

    Основной показатель – количество набранных очков в турнире в период с 2010-го по 2019-й год.

    Лидером списка стала «Севилья» – 136 очков в 67 матчах.

    В топ-3 также вошли «Вильярреал» (128 очков в 70 матчах) и «Зальцбург» (120 очков в 68 матчах).

    Замкнул первую десятку «Зенит», набравший 92 балла в 48 играх.

    Источник: Transfermarkt

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.01.2020 23:19
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1033

      Из Твери Леха 26 минут назад

      А "виликий" спОртаг на каком месте?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +197

      ziborock > Из Твери Леха 2 минуты назад

      А Спартак на 34 месте в рейтинге лучших клубов Лиги Чемпионов за всю ее историю!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3342

      BarStep 47 минут назад

      Приятная компания..

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106846
    #2
    Chernyi Lis
    80574
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75024
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru