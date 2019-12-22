«Севилья» – самая успешная команда Лиги Европы за последние 10 лет, «Зенит» – десятый

Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых успешных команд Лиги Европы за последнее десятилетие.

Основной показатель – количество набранных очков в турнире в период с 2010-го по 2019-й год.

Лидером списка стала «Севилья» – 136 очков в 67 матчах.

В топ-3 также вошли «Вильярреал» (128 очков в 70 матчах) и «Зальцбург» (120 очков в 68 матчах).

Замкнул первую десятку «Зенит», набравший 92 балла в 48 играх.