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  • Ди Марцио: Кван Сон Хан перейдет из «Ювентуса» в «Аль-Духаиль». Ранее катарский клуб подписал Бенатиа и Манджукича

Ди Марцио: Кван Сон Хан перейдет из «Ювентуса» в «Аль-Духаиль». Ранее катарский клуб подписал Бенатиа и Манджукича

6 января 2020, 09:47
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Нападающий «Ювентуса» Кван Сон Хан близок к переходу в «Аль-Духаиль», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, стороны оформят сделку в течение 48 часов. Туринский клуб выкупит 21-летнего футболиста у «Кальяри» и сразу же отправит в катарскую команду.

  • Кван Сон Хан – первый северокореец в истории, сыгравший в Серии А.
  • За первую команду «Ювентуса» форвард не провел ни одного матча.
  • Ранее из итальянского гранда в «Аль-Духаиль» перешли два игрока – Медхи Бенатиа и Марио Манджукич.

Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
Италия. Серия А Ювентус Кальяри Сон Хан Кван
Комментарии (1)
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Cules2013
1578313521
Руководство видимо на ЛЧ замахнулось, т.к. во внутреннем чемпе они уже одной ногой чемпионы.
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