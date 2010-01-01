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    Ди Марцио: Кван Сон Хан перейдет из «Ювентуса» в «Аль-Духаиль». Ранее катарский клуб подписал Бенатиа и Манджукича

    Нападающий «Ювентуса» Кван Сон Хан близок к переходу в «Аль-Духаиль», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

    По информации источника, стороны оформят сделку в течение 48 часов. Туринский клуб выкупит 21-летнего футболиста у «Кальяри» и сразу же отправит в катарскую команду.

    • Кван Сон Хан – первый северокореец в истории, сыгравший в Серии А.
    • За первую команду «Ювентуса» форвард не провел ни одного матча.
    • Ранее из итальянского гранда в «Аль-Духаиль» перешли два игрока – Медхи Бенатиа и Марио Манджукич.

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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