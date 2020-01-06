Ди Марцио: Кван Сон Хан перейдет из «Ювентуса» в «Аль-Духаиль». Ранее катарский клуб подписал Бенатиа и Манджукича

Нападающий «Ювентуса» Кван Сон Хан близок к переходу в «Аль-Духаиль», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, стороны оформят сделку в течение 48 часов. Туринский клуб выкупит 21-летнего футболиста у «Кальяри» и сразу же отправит в катарскую команду.