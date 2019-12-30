Клопп – о лидерстве «Ливерпуля» в АПЛ: «Кто считает очки в декабре?»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался по поводу уверенного лидерства своей команды в АПЛ.

Мерсисайдцы набрали 55 очков в 19 турах Премьер-лиги.

Преимущество над идущим вторым «Лестером», который провел на матч больше, составляет 13 очков.

«Мы прошли только половину пути. Впереди еще 19 матчей и почти все они по разным причинам будут такими же, как сегодняшний (с «Вулверхэмптоном», победа 1:0 – примечание «Бомбардира»).

Мотивация у всех высокая. Мы будем играть с теми, кто бьется за выживание, борется за выход в еврокубки, и мы должны быть готовы.

Кто считает очки в декабре? Мы просто построили фундамент и будем строить дальше, вот и все», – сказал Клопп.