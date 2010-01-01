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    Клопп – о лидерстве «Ливерпуля» в АПЛ: «Кто считает очки в декабре?»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался по поводу уверенного лидерства своей команды в АПЛ.

    • Мерсисайдцы набрали 55 очков в 19 турах Премьер-лиги.
    • Преимущество над идущим вторым «Лестером», который провел на матч больше, составляет 13 очков.

    «Мы прошли только половину пути. Впереди еще 19 матчей и почти все они по разным причинам будут такими же, как сегодняшний (с «Вулверхэмптоном», победа 1:0 – примечание «Бомбардира»).

    Мотивация у всех высокая. Мы будем играть с теми, кто бьется за выживание, борется за выход в еврокубки, и мы должны быть готовы.

    Кто считает очки в декабре? Мы просто построили фундамент и будем строить дальше, вот и все», – сказал Клопп.

    Источник: Goal.com

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6490

      mihail200606 36 минут назад

      Блин, по хрену когда их считать, только удержитесь на 1 месте...

      0
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      Рейтинг: +1106

      alarm 1 час назад

      в год лестера все считали, поскольку быстро выяснилось, что зимний чемпион в англии всегда становился чемпионом в конце сезона, что и было доказано тогда.

      0
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      ...
      Рейтинг: +29

      Cesk222 > alarm 1 час назад

      В том сезоне Ливерпуль это доказать не смог

      0
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