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  • Клопп – о лидерстве «Ливерпуля» в АПЛ: «Кто считает очки в декабре?»

Клопп – о лидерстве «Ливерпуля» в АПЛ: «Кто считает очки в декабре?»

30 декабря 2019, 07:20
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался по поводу уверенного лидерства своей команды в АПЛ.

  • Мерсисайдцы набрали 55 очков в 19 турах Премьер-лиги.
  • Преимущество над идущим вторым «Лестером», который провел на матч больше, составляет 13 очков.

«Мы прошли только половину пути. Впереди еще 19 матчей и почти все они по разным причинам будут такими же, как сегодняшний (с «Вулверхэмптоном», победа 1:0 – примечание «Бомбардира»).

Мотивация у всех высокая. Мы будем играть с теми, кто бьется за выживание, борется за выход в еврокубки, и мы должны быть готовы.

Кто считает очки в декабре? Мы просто построили фундамент и будем строить дальше, вот и все», – сказал Клопп.

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Клопп Юрген
Комментарии (2)
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mihail200606
1577687174
Блин, по хрену когда их считать, только удержитесь на 1 месте...
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