АПЛ. «Эвертон» победил во втором матче при Анчелотти подряд

Завершились три матча 20-го тура АПЛ.

«Эвертон» на выезде обыграл «Ньюкасл» – 2:1. Это вторая подряд победа мерсисайдцев после прихода Карло Анчелотти.

«Саутгемптон» дома сыграл вничью с «Кристал Пэлас», а «Уотфорд» разгромил «Астон Виллу».

Чемпионат Англии. АПЛ. 20-й тур

Ньюкасл Юнайтед – Эвертон – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Калверт-Льюин, 13; 1:1 – Шер, 56; 1:2 – Калверт-Льюин, 64.

Саутгемптон – Кристал Пэлас – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Томкинс, 50; 1:1 – Ингс, 74.

Уотфорд – Астон Вилла – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Дини, 42; 2:0 – Дини, 67 (с пенальти); 3:0 – Сарр, 71.

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