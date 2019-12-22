Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Примера. «Атлетико» обыграл «Бетис», «Реал Сосьедад» победил «Осасуну»

Примера. «Атлетико» обыграл «Бетис», «Реал Сосьедад» победил «Осасуну»

22 декабря 2019, 19:55

Состоялись матчи 18-го тура Примеры.

В стартовой игре субботы «Леганес» обыграл «Эспаньол» – 2:0. Затем «Осасуна» в меньшинстве уступила «Реал Сосьедаду» со счетом 3:4. В третьей игре дня «Атлетико» на выезде победил «Бетис» – 2:1.

Чемпионат Испании. Примера. 18-й тур

Леганес – Эспаньол – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Брэйтуэйт, 11; 2:0 – Эн-Несири, 54.

Осасуна – Реал Сосьедад – 3:4 (1:3)

Голы: 0:1 – Оярсабаль, 15; 0:2 – Порту, 18: 0:3 – Эдегор, 28; 1:3 – Адриан, 45; 2:3 – Чими Авилья, 48; 2:4 – Исак, 79; 3:4 – Чими Авилья, 84.

Удаление: Ронкалья, 70 – нет.

Бетис – Атлетико – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Корреа, 58; 0:2 – Мората, 84; 1:2 – Бартра, 90.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Бетис Атлетико Реал Сосьедад Осасуна Леганес Эспаньол
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+