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    Примера. «Атлетико» обыграл «Бетис», «Реал Сосьедад» победил «Осасуну»

    Состоялись матчи 18-го тура Примеры.

    В стартовой игре субботы «Леганес» обыграл «Эспаньол» – 2:0. Затем «Осасуна» в меньшинстве уступила «Реал Сосьедаду» со счетом 3:4. В третьей игре дня «Атлетико» на выезде победил «Бетис» – 2:1.

    Чемпионат Испании. Примера. 18-й тур

    Леганес – Эспаньол – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Брэйтуэйт, 11; 2:0 – Эн-Несири, 54.

    Осасуна – Реал Сосьедад – 3:4 (1:3)

    Голы: 0:1 – Оярсабаль, 15; 0:2 – Порту, 18: 0:3 – Эдегор, 28; 1:3 – Адриан, 45; 2:3 – Чими Авилья, 48; 2:4 – Исак, 79; 3:4 – Чими Авилья, 84.

    Удаление: Ронкалья, 70 – нет.

    Бетис – Атлетико – 1:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Корреа, 58; 0:2 – Мората, 84; 1:2 – Бартра, 90.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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