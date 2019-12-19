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Бундеслига. «Бавария» вырвала победу над «Фрайбургом»; «Айнтрахт» проиграл, ведя 2:0, и другие результаты

19 декабря 2019, 00:25

Менхенгладбахская «Боруссия» продолжает лидировать в чемпионате Германии. В очередном туре команда дома победила выходца из второй Бундеслиги.

«Бавария» также одержала победу, но в гостях. Клуб из Баварии находится в таблице на третьем месте.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 16-й тур

Айнтрахт – Кельн – 2:4 (2:1)

Голы: 1:0 – Хинтереггер, 6; 2:0 – Пасьенса, 30; 2:1 – Эктор, 44; 2:2 – Борнов, 72; 2:3 – Дрекслер, 81; 2:4 – Якобс, 90+4.

Боруссия М – Падерборн – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Плеа, 46; 2:0 – Штиндль, 67 (с пенальти).

Вольфсбург – Шальке – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Кабак, 51; 1:1 – Мбабу, 82.

Фрайбург – Бавария – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Левандовски, 16; 1:1 – Грифо, 59; 1:2 – Зиркзее, 90+2; 1:3 – Гнабри, 90+5.

Календарь Бундеслиги

Турнирная таблица Бундеслиги

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Айнтрахт Кельн Боруссия М Падерборн Вольфсбург Шальке-04 Фрайбург Бавария
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