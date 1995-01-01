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    Бундеслига. «Бавария» вырвала победу над «Фрайбургом»; «Айнтрахт» проиграл, ведя 2:0, и другие результаты

    Менхенгладбахская «Боруссия» продолжает лидировать в чемпионате Германии. В очередном туре команда дома победила выходца из второй Бундеслиги.

    «Бавария» также одержала победу, но в гостях. Клуб из Баварии находится в таблице на третьем месте.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 16-й тур

    Айнтрахт – Кельн – 2:4 (2:1)

    Голы: 1:0 – Хинтереггер, 6; 2:0 – Пасьенса, 30; 2:1 – Эктор, 44; 2:2 – Борнов, 72; 2:3 – Дрекслер, 81; 2:4 – Якобс, 90+4.

    Боруссия М – Падерборн – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Плеа, 46; 2:0 – Штиндль, 67 (с пенальти).

    Вольфсбург – Шальке – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Кабак, 51; 1:1 – Мбабу, 82.

    Фрайбург – Бавария – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Левандовски, 16; 1:1 – Грифо, 59; 1:2 – Зиркзее, 90+2; 1:3 – Гнабри, 90+5.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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