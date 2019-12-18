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Вольфсбург - Шальке-04

18.12.2019, Среда, 22:30 мск Вольфсбург, стадион Фольксваген Германия. Бундеслига, 16 тур Вольфсбург - Шальке-04
Германия. Бундеслига (2018/2019)
18 тур
20 января, воскресенье 20:00 Шальке-04 2:1 Вольфсбург
1 тур
25 августа, суббота 16:30 Вольфсбург 2:1 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2017/2018)
27 тур
17 марта, суббота 20:30 Вольфсбург 0:1 Шальке-04
10 тур
28 октября, суббота 16:30 Шальке-04 1:1 Вольфсбург
Германия. Кубок (2017/2018)
1/4 финала
7 февраля, среда 22:45 Шальке-04 1:0 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2016/2017)
28 тур
8 апреля, суббота 16:30 Шальке-04 4:1 Вольфсбург
11 тур
19 ноября, суббота 17:30 Вольфсбург 0:1 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2015/2016)
20 тур
6 февраля, суббота 17:30 Шальке-04 3:0 Вольфсбург
3 тур
28 августа, пятница 21:30 Вольфсбург 3:0 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2014/2015)
29 тур
19 апреля, воскресенье 18:30 Вольфсбург 1:1 Шальке-04
12 тур
22 ноября, суббота 17:30 Шальке-04 3:2 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2013/2014)
19 тур
1 февраля, суббота 18:30 Шальке-04 2:1 Вольфсбург
2 тур
17 августа, суббота 17:30 Вольфсбург 4:0 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2012/2013)
24 тур
2 марта, суббота 18:30 Вольфсбург 1:4 Шальке-04
7 тур
6 октября, суббота 17:30 Шальке-04 3:0 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2011/2012)
22 тур
19 февраля, воскресенье 18:30 Шальке-04 4:0 Вольфсбург
5 тур
11 сентября, воскресенье 19:30 Вольфсбург 2:1 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2010/2011)
29 тур
9 апреля, суббота 17:30 Шальке-04 1:0 Вольфсбург
12 тур
13 ноября, суббота 17:30 Вольфсбург 2:2 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2009/2010)
23 тур
21 февраля, воскресенье 19:30 Вольфсбург 2:1 Шальке-04
6 тур
18 сентября, пятница 22:30 Шальке-04 1:2 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2008/2009)
24 тур
13 марта, пятница 22:30 Вольфсбург 4:3 Шальке-04
7 тур
5 октября, воскресенье 19:00 Шальке-04 2:2 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2007/2008)
20 тур
15 февраля, пятница 22:30 Шальке-04 1:2 Вольфсбург
3 тур
26 августа, воскресенье 19:00 Вольфсбург 1:1 Шальке-04
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 26 4 4 100:32 +68 82
2. Боруссия Д 34 21 6 7 84:41 +43 69
3. РБ Лейпциг 34 18 12 4 81:37 +44 66
4. Боруссия М 34 20 5 9 66:40 +26 65
5. Байер 34 19 6 9 61:44 +17 63
6. Хоффенхайм 34 15 7 12 53:53 0 52
7. Вольфсбург 34 13 10 11 48:46 +2 49
8. Фрайбург 34 13 9 12 48:47 +1 48
9. Айнтрахт Ф 34 13 6 15 59:60 -1 45
10. Герта 34 11 8 15 48:59 -11 41
11. Унион 34 12 5 17 41:58 -17 41
12. Шальке-04 34 9 12 13 38:58 -20 39
13. Майнц 34 11 4 19 44:65 -21 37
14. Кельн 34 10 6 18 51:69 -18 36
15. Аугсбург 34 9 9 16 45:63 -18 36
16. Вердер 34 8 7 19 42:69 -27 31
17. Фортуна 34 6 12 16 36:67 -31 30
18. Падерборн 34 4 8 22 37:74 -37 20
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