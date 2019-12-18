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Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Шальке-04
Вольфсбург - Шальке-04: обзор матча 18 декабря 2019
Вольфсбург
18.12.2019, среда, 22:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Шальке-04
82'
К. Мбабу
51'
О. Кабак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Шальке-04
90'
+3
Желтая карточка
Г. Бургшталлер
90'
+3
Замена
Т. Беккер
️️️️
Д. Кенни
Замена
Д. Гинчек
️️️️
В. Са
89'
ГОЛ! 1:1!
К. Мбабу
82'
81'
Замена
Н. Буджеллаб
️️️️
А. Арит
70'
Замена
Б. Раман
️️️️
Ф. Резе
Замена
Р. Штеффен
️️️️
Й. Брекало
65'
Желтая карточка
М. Тиссеран
60'
51'
ГОЛ! 0:1!
О. Кабак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
7
Йосип Брекало
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Шальке-04
1
Маркус Шуберт
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
11
Фабиан Резе
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
77
Амин Арит
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Шальке-04
34
Михаэль Лангер
ВР
8
Тимо Беккер
ЦЗ
10
Нассим Буджеллаб
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
39
Рабби Матондо
ПВ
7
Стивен Скрыбски
ПВ
14
Бенито Раман
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Кастелс
21
Руссийон
32
Тиссеран
25
Брукс
43
Мбабу
23
Гилявоги
21
Шлагер
27
Арнольд
7
Брекало
27
Са
9
Вегхорст
4-1-1-3-1
1
Шуберт
33
Миранда
5
Кабак
3
Кенни
5
Очипка
8
Маскарель
8
Сердар
20
Калиджиури
77
Арит
11
Резе
9
Бургшталлер
7
Брекало
11
Штеффен
11
Штеффен
7
Брекало
27
Са
10
Гинчек
10
Гинчек
27
Са
11
Резе
14
Раман
14
Раман
11
Резе
3
Кенни
8
Беккер
8
Беккер
3
Кенни
77
Арит
10
Буджеллаб
10
Буджеллаб
77
Арит
Остались в запасе
Вольфсбург
Шальке-04
12
Вилльям
ПЗ
12
Павао Перван
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
39
Рабби Матондо
ПВ
7
Стивен Скрыбски
ПВ
22
Левент Мерджан
АП
34
Михаэль Лангер
ВР
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
12
Вилльям
ПЗ
12
Павао Перван
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
Остались в запасе
39
Рабби Матондо
ПВ
7
Стивен Скрыбски
ПВ
22
Левент Мерджан
АП
34
Михаэль Лангер
ВР
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Вольфсбург - Шальке-04
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
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