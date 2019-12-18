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Айнтрахт - Кельн

18.12.2019, Среда, 22:30 мск Франкфурт, стадион Дойче банк Парк Германия. Бундеслига, 16 тур Айнтрахт - Кельн
Германия. Бундеслига (2017/2018)
22 тур
10 февраля, суббота 17:30 Айнтрахт 4:2 Кельн
5 тур
20 сентября, среда 19:30 Кельн 0:1 Айнтрахт
Германия. Бундеслига (2016/2017)
27 тур
4 апреля, вторник 21:00 Кельн 1:0 Айнтрахт
10 тур
5 ноября, суббота 20:30 Айнтрахт 1:0 Кельн
Германия. Бундеслига (2015/2016)
21 тур
13 февраля, суббота 20:30 Кельн 3:1 Айнтрахт
4 тур
12 сентября, суббота 19:30 Айнтрахт 6:2 Кельн
Германия. Бундеслига (2014/2015)
24 тур
8 марта, воскресенье 17:30 Кельн 4:2 Айнтрахт
7 тур
4 октября, суббота 20:30 Айнтрахт 3:2 Кельн
Германия. Бундеслига (2010/2011)
33 тур
7 мая, суббота 17:30 Айнтрахт 0:2 Кельн
16 тур
11 декабря, суббота 17:30 Кельн 1:0 Айнтрахт
Германия. Бундеслига (2009/2010)
20 тур
30 января, суббота 17:30 Айнтрахт 1:2 Кельн
3 тур
22 августа, суббота 17:30 Кельн 0:0 Айнтрахт
Германия. Бундеслига (2008/2009)
19 тур
7 февраля, суббота 17:30 Айнтрахт 2:2 Кельн
2 тур
24 августа, воскресенье 19:00 Кельн 1:1 Айнтрахт
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 26 4 4 100:32 +68 82
2. Боруссия Д 34 21 6 7 84:41 +43 69
3. РБ Лейпциг 34 18 12 4 81:37 +44 66
4. Боруссия М 34 20 5 9 66:40 +26 65
5. Байер 34 19 6 9 61:44 +17 63
6. Хоффенхайм 34 15 7 12 53:53 0 52
7. Вольфсбург 34 13 10 11 48:46 +2 49
8. Фрайбург 34 13 9 12 48:47 +1 48
9. Айнтрахт Ф 34 13 6 15 59:60 -1 45
10. Герта 34 11 8 15 48:59 -11 41
11. Унион 34 12 5 17 41:58 -17 41
12. Шальке-04 34 9 12 13 38:58 -20 39
13. Майнц 34 11 4 19 44:65 -21 37
14. Кельн 34 10 6 18 51:69 -18 36
15. Аугсбург 34 9 9 16 45:63 -18 36
16. Вердер 34 8 7 19 42:69 -27 31
17. Фортуна 34 6 12 16 36:67 -31 30
18. Падерборн 34 4 8 22 37:74 -37 20
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