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    Сендерос объявил о завершении карьеры

    Бывший защитник сборной Швейцарии Филипп Сендерос принял решение завершить профессиональную карьеру.

    «В прошлые выходные я провeл свой последний матч как профессиональный футболист. В детстве я мечтал о возможности играть среди лучших из лучших и против лучших. И, завершая эту главу своей жизни, я не могу быть более благодарным за те возможности, которые получал на протяжении всех этих лет. Большое спасибо моей семье и друзьям. С нетерпением жду новой главы своей жизни», – написал швейцарец в твиттере.

    Источник: Твиттер Филиппа Сендероса

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6392

      mihail200606 52 минуты назад

      Думал, он уже давно закончил...

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