Сендерос объявил о завершении карьеры

Бывший защитник сборной Швейцарии Филипп Сендерос принял решение завершить профессиональную карьеру.

«В прошлые выходные я провeл свой последний матч как профессиональный футболист. В детстве я мечтал о возможности играть среди лучших из лучших и против лучших. И, завершая эту главу своей жизни, я не могу быть более благодарным за те возможности, которые получал на протяжении всех этих лет. Большое спасибо моей семье и друзьям. С нетерпением жду новой главы своей жизни», – написал швейцарец в твиттере.