Сендерос объявил о завершении карьеры

Бывший защитник сборной Швейцарии Филипп Сендерос принял решение завершить профессиональную карьеру.
«В прошлые выходные я провeл свой последний матч как профессиональный футболист. В детстве я мечтал о возможности играть среди лучших из лучших и против лучших. И, завершая эту главу своей жизни, я не могу быть более благодарным за те возможности, которые получал на протяжении всех этих лет. Большое спасибо моей семье и друзьям. С нетерпением жду новой главы своей жизни», – написал швейцарец в твиттере.
- В течение карьеры Сендерос выступал за «Серветт», «Арсенал», «Милан», «Эвертон», «Фулхэм», «Валенсию», «Астон Виллу», «Грассхопер», «Рейнджерс», «Хьюстон» и «Кьяссо».
- В активе игрока один трофей – Кубок Англии-2005.
- За сборную Швейцарии он провел 57 матчей и забил пять голов.
Источник: Твиттер Филиппа Сендероса