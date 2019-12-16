Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сендерос объявил о завершении карьеры

16 декабря 2019, 21:39
2

Бывший защитник сборной Швейцарии Филипп Сендерос принял решение завершить профессиональную карьеру.

«В прошлые выходные я провeл свой последний матч как профессиональный футболист. В детстве я мечтал о возможности играть среди лучших из лучших и против лучших. И, завершая эту главу своей жизни, я не могу быть более благодарным за те возможности, которые получал на протяжении всех этих лет. Большое спасибо моей семье и друзьям. С нетерпением жду новой главы своей жизни», – написал швейцарец в твиттере.

Источник: Твиттер Филиппа Сендероса
Швейцария Арсенал Милан Швейцария Сендерос Филипп
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mihail200606
1576524387
Думал, он уже давно закончил...
Ответить
Cules2013
1576530217
Я уж и забыл давно про него
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+