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  • Сычев: «В 2004 году после проигранного матча Ринат Билялетдинов не пустил Динияра домой»

Сычев: «В 2004 году после проигранного матча Ринат Билялетдинов не пустил Динияра домой»

15 декабря 2019, 12:58
10

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Сычев рассказал историю про взаимоотношения экс-игрока команды Динияра Билялетдинова с отцом Ринатом, работавшим в системе клуба. После одного из матчей тренер не пустил сына домой.

«Саярыч – очень сильный, но и очень строгий. Это все из-за эмоций, потому что он переживает за результат, максималист. 2004 год. «Локомотив» борется за чемпионство. Один из важнейших матчей – дома с «Ротором» [в сентябре]. С ЦСКА идем очко в очко, опережаем. «Ротор» – аутсайдер, у нас была куча моментов. Мяч не шел в ворота, были убойные моменты. На 89-й минуте нам забивает Спартак Гогниев. Сергей Овчинников там на выходе чуть ошибся.

Овчинников после матча уехал сразу – в перчатках, в бутсах. Даже не зашел в раздевалку. Все переживали, потому что настолько важная была история. Все прям расстроены. Мы уехали все по домам. Мне звонит Билл: «Можно у тебя остаться?». Я спрашиваю: «Что-то случилось?». «Да батя из дома выгнал, не пустил домой», – ответил Динияр. Я постелил ему на диване, посидели, погоревали, погрустили», – рассказал Сычев.

  • Билялетдинов подтвердил, что после той игры отец сказал ему: «Домой можешь не приходить».
  • «Локомотив» в том сезоне стал чемпионом.
  • Динияр Билялетдинов находится сейчас без клуба.

Источник: YouTube-канал «Сычев подкаст и Денис Казанский»
Россия. Премьер-лига Локомотив Билялетдинов Динияр Сычев Дмитрий Билялетдинов Ринат
Комментарии (10)
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Nesterenko
1576405785
Билялетдинова и Сычева тех годов сейчас не хватает Локомотиву.
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Серж 69
1576407506
Ну а туалет то пустил?Если нет,то это уж было бы совсем невесело,ну а так,вполне нормально...Да и нужно же как-то игроков в чувство приводить,даже если там твой сын,в другой раз злее будет,что и требуется в итоге.
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Из Твери Леха
1576410155
Душевная история.
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Plyash
1576410571
Дима,про своего папашу вспоминай,вот уж диктатор был в лице твоего личного менеджера.Здорово он твою карьеру подрихтовал.
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Fin035
1576411491
Старая школа, старая закалка и прошлые тренеры, вот была основа успехов нашего футбола. А сейчас основа только бабло и бабы!
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S.K.V.
1576411936
С ними только так !!!
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Plyash
1576413825
Самый закалённый был Анатолий Тарасов.За поражение ЦСКА в чемпионате СССР он всю команду после игры отправлял на базу,подальше от жёнушек. Причём достойного проигрыша это не касалось,а вот если игра была безвольной,тогда пожал-те на базу,на недельку.Величайший тренер и Человек на все времена.
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55together
1576423280
Это зачем нам спустя 15 лет?
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Снег
1576427368
Переночевал у Сыча и опять домой попросился? Доказывать отцу, что прав? Отдал бы отцу бутцы и сказал - выходи завтра на поле и покажи, что умеешь, нет? - До свидания. Буду жить без таких учителей, тренеров в команде и так хватает. Взрослые парни, а как...дети, ё-МАЁ...
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BRO_football
1576429316
А вот это правильно. С нашими футболистами сейчас бы так. Проиграл матч - живи на улице и спи на газоне стадиона с мячом под головой! А сейчас с футболистами только сюсюкаются! Проиграл матч - не плач, не расстраивайся, на тебе 500 евро, вытри ими слёзы.
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