Сычев: «В 2004 году после проигранного матча Ринат Билялетдинов не пустил Динияра домой»

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Сычев рассказал историю про взаимоотношения экс-игрока команды Динияра Билялетдинова с отцом Ринатом, работавшим в системе клуба. После одного из матчей тренер не пустил сына домой.

«Саярыч – очень сильный, но и очень строгий. Это все из-за эмоций, потому что он переживает за результат, максималист. 2004 год. «Локомотив» борется за чемпионство. Один из важнейших матчей – дома с «Ротором» [в сентябре]. С ЦСКА идем очко в очко, опережаем. «Ротор» – аутсайдер, у нас была куча моментов. Мяч не шел в ворота, были убойные моменты. На 89-й минуте нам забивает Спартак Гогниев. Сергей Овчинников там на выходе чуть ошибся.

Овчинников после матча уехал сразу – в перчатках, в бутсах. Даже не зашел в раздевалку. Все переживали, потому что настолько важная была история. Все прям расстроены. Мы уехали все по домам. Мне звонит Билл: «Можно у тебя остаться?». Я спрашиваю: «Что-то случилось?». «Да батя из дома выгнал, не пустил домой», – ответил Динияр. Я постелил ему на диване, посидели, погоревали, погрустили», – рассказал Сычев.