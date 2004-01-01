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    Сычев: «В 2004 году после проигранного матча Ринат Билялетдинов не пустил Динияра домой»

    Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Сычев рассказал историю про взаимоотношения экс-игрока команды Динияра Билялетдинова с отцом Ринатом, работавшим в системе клуба. После одного из матчей тренер не пустил сына домой.

    «Саярыч – очень сильный, но и очень строгий. Это все из-за эмоций, потому что он переживает за результат, максималист. 2004 год. «Локомотив» борется за чемпионство. Один из важнейших матчей – дома с «Ротором» [в сентябре]. С ЦСКА идем очко в очко, опережаем. «Ротор» – аутсайдер, у нас была куча моментов. Мяч не шел в ворота, были убойные моменты. На 89-й минуте нам забивает Спартак Гогниев. Сергей Овчинников там на выходе чуть ошибся.

    Овчинников после матча уехал сразу – в перчатках, в бутсах. Даже не зашел в раздевалку. Все переживали, потому что настолько важная была история. Все прям расстроены. Мы уехали все по домам. Мне звонит Билл: «Можно у тебя остаться?». Я спрашиваю: «Что-то случилось?». «Да батя из дома выгнал, не пустил домой», – ответил Динияр. Я постелил ему на диване, посидели, погоревали, погрустили», – рассказал Сычев.

    • Билялетдинов подтвердил, что после той игры отец сказал ему: «Домой можешь не приходить».
    • «Локомотив» в том сезоне стал чемпионом.
    • Динияр Билялетдинов находится сейчас без клуба.

    Источник: YouTube-канал «Сычев подкаст и Денис Казанский»

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +8863

      KLIM777 6 минут назад

      Вот видите насколько серьезно к матчам относились раньше! А сейчас что? Сейчас всем насрать. Ну проиграли и проиграли, ну не получим премию и насрать. Хоть бы один игрок раскаялся после позорного выступления в еврокубков.

      Хоть бы одни фанаты пришли на базу клуба отчитать игроков за игру! А не устраивала акции девочек, которые обиделись и ушли!

      0
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      Рейтинг: +933

      Серж 69 23 минуты назад

      Ну а туалет то пустил?Если нет,то это уж было бы совсем невесело,ну а так,вполне нормально...Да и нужно же как-то игроков в чувство приводить,даже если там твой сын,в другой раз злее будет,что и требуется в итоге.

      0
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      Рейтинг: +2665

      Nesterenko 52 минуты назад

      Билялетдинова и Сычева тех годов сейчас не хватает Локомотиву.

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