Сычев: «В 2004 году после проигранного матча Ринат Билялетдинов не пустил Динияра домой»

Вот видите насколько серьезно к матчам относились раньше! А сейчас что? Сейчас всем насрать. Ну проиграли и проиграли, ну не получим премию и насрать. Хоть бы один игрок раскаялся после позорного выступления в еврокубков.
Хоть бы одни фанаты пришли на базу клуба отчитать игроков за игру! А не устраивала акции девочек, которые обиделись и ушли!
Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Сычев рассказал историю про взаимоотношения экс-игрока команды Динияра Билялетдинова с отцом Ринатом, работавшим в системе клуба. После одного из матчей тренер не пустил сына домой.
«Саярыч – очень сильный, но и очень строгий. Это все из-за эмоций, потому что он переживает за результат, максималист. 2004 год. «Локомотив» борется за чемпионство. Один из важнейших матчей – дома с «Ротором» [в сентябре]. С ЦСКА идем очко в очко, опережаем. «Ротор» – аутсайдер, у нас была куча моментов. Мяч не шел в ворота, были убойные моменты. На 89-й минуте нам забивает Спартак Гогниев. Сергей Овчинников там на выходе чуть ошибся.
Овчинников после матча уехал сразу – в перчатках, в бутсах. Даже не зашел в раздевалку. Все переживали, потому что настолько важная была история. Все прям расстроены. Мы уехали все по домам. Мне звонит Билл: «Можно у тебя остаться?». Я спрашиваю: «Что-то случилось?». «Да батя из дома выгнал, не пустил домой», – ответил Динияр. Я постелил ему на диване, посидели, погоревали, погрустили», – рассказал Сычев.
- Билялетдинов подтвердил, что после той игры отец сказал ему: «Домой можешь не приходить».
- «Локомотив» в том сезоне стал чемпионом.
- Динияр Билялетдинов находится сейчас без клуба.