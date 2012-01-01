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    Примера. «Барселона» обыграла «Мальорку», «Валенсия» победила «Леванте»

    Завершились матчи субботней программы 16-го тура Примеры.

    «Валенсия» одержала волевую победу над «Леванте» в дерби – 4:2. Россиянин Денис Черышев не принимал участие во встрече, продолжая восстановление после травмы.

    «Барселона» обыграла «Мальорку» со счетом 5:2.

    Чемпионат Испании. Примера. 16-й тур

    Гранада – Алавес – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Фернандес, 48; 2:0 – Сольдадо, 58 (с пенальти); 3:0 – Эррера, 77.

    Удаления: нет – Вакасо, 67; Лагуардия, 90.

    Леванте – Валенсия – 2:4 (2:1)

    Голы: 1:0 – Рохер, 11; 2:0 – Рохер, 20 (с пенальти); 2:1 – Рохер, 45 (в свои ворота); 2:2 – Гамейро, 57; 2:3 – Гамейро, 59; 2:4 – Торрес, 88.

    Удаление: Фалкон, 74 – нет.

    Барселона – Мальорка – 5:2 (4:1)

    Голы: 1:0 – Гризманн, 7; 2:0 – Месси, 17; 2:1 – Будимир, 35; 3:1 – Месси, 41; 4:1 – Суарес, 43; 4:2 – Будимир, 64; 5:2 – Месси, 83.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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