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Примера. «Барселона» обыграла «Мальорку», «Валенсия» победила «Леванте»

8 декабря 2019, 00:50
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Завершились матчи субботней программы 16-го тура Примеры.

«Валенсия» одержала волевую победу над «Леванте» в дерби – 4:2. Россиянин Денис Черышев не принимал участие во встрече, продолжая восстановление после травмы.

«Барселона» обыграла «Мальорку» со счетом 5:2.

Чемпионат Испании. Примера. 16-й тур

Гранада – Алавес – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Фернандес, 48; 2:0 – Сольдадо, 58 (с пенальти); 3:0 – Эррера, 77.

Удаления: нет – Вакасо, 67; Лагуардия, 90.

Леванте – Валенсия – 2:4 (2:1)

Голы: 1:0 – Рохер, 11; 2:0 – Рохер, 20 (с пенальти); 2:1 – Рохер, 45 (в свои ворота); 2:2 – Гамейро, 57; 2:3 – Гамейро, 59; 2:4 – Торрес, 88.

Удаление: Фалкон, 74 – нет.

Барселона – Мальорка – 5:2 (4:1)

Голы: 1:0 – Гризманн, 7; 2:0 – Месси, 17; 2:1 – Будимир, 35; 3:1 – Месси, 41; 4:1 – Суарес, 43; 4:2 – Будимир, 64; 5:2 – Месси, 83.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Гранада Алавес Леванте Валенсия Барселона Мальорка
Комментарии (2)
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Saracen Jr
1575760081
Не хочется снова про гениальность месси писать, это и так понятно. А вот Суарес просто монстр!!! Невероятный гол, просто наслаждение
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Батал Вселенский
1575792824
Гениальность Месси в трёх моментах: 1. В умении 80 минут гулять по полю в режиме энергосбережения, когда вся остальная команда мечется и в атаку, и в оборону. 2. В умении мгновенно выбирать силу и направление удара в одно касание. 3. В команде, где все подточены под настроение Лео. Когда Дзюба так заиграет
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