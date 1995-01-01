«Манчестер Юнайтед» проиграл «Астане» – команде, которая в сезоне Лиги Европы пропустила больше всех голов

да ладно))это м.ю слил просто напросто, выпустил молодняк и слил, а нафига им напрягаться, из группы вышли и ладно
В пятом туре группового этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:2 проиграл «Астане». Англичане уступили команде, которая пропустила в сезоне еврокубка больше всех голов.
В пассиве «Астаны» в текущем розыгрыше 14 пропущенных мячей. Победа над «Манчестер Юнайтед» – первые очки казахстанцев в группе.
- «Астана» впервые обыграла команду из топ-четыре европейских лиг.
- Казахстанцы в группе идут последними.
- «Юнайтед» лидирует и уже вышел в плей-офф.