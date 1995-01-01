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    «Манчестер Юнайтед» проиграл «Астане» – команде, которая в сезоне Лиги Европы пропустила больше всех голов

    В пятом туре группового этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:2 проиграл «Астане». Англичане уступили команде, которая пропустила в сезоне еврокубка больше всех голов.

    В пассиве «Астаны» в текущем розыгрыше 14 пропущенных мячей. Победа над «Манчестер Юнайтед» – первые очки казахстанцев в группе.

    • «Астана» впервые обыграла команду из топ-четыре европейских лиг.
    • Казахстанцы в группе идут последними.
    • «Юнайтед» лидирует и уже вышел в плей-офф.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1325

      Dizayner 1 час назад

      да ладно))это м.ю слил просто напросто, выпустил молодняк и слил, а нафига им напрягаться, из группы вышли и ладно

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