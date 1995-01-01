«Севилья» – первая испанская команда, выигравшая 5 стартовых матчей в группе ЛЕ

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цену не подняли или не запретили. Здесь все описано-------- https://bit.vodka/poyas
В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Севилья» на своем поле выиграла у «Карабаха» со счетом 2:0.
Таким образом, андалусийцы одержали пять побед в пяти турах.
«Севилья» стала первой испанской командой, которой удалось пройти указанный период без потерь очков.
Ранее «Севилья» дважды обыграла «Дюделанж», а также по разу – «Карабах» и АПОЭЛ.