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    «Севилья» – первая испанская команда, выигравшая 5 стартовых матчей в группе ЛЕ

    В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Севилья» на своем поле выиграла у «Карабаха» со счетом 2:0.

    Таким образом, андалусийцы одержали пять побед в пяти турах.

    «Севилья» стала первой испанской командой, которой удалось пройти указанный период без потерь очков.

    Ранее «Севилья» дважды обыграла «Дюделанж», а также по разу – «Карабах» и АПОЭЛ.

    Источник: Твиттер Лиги Европы

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      sidorovtoliklno 11 минут назад

      Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цену не подняли или не запретили. Здесь все описано-------- https://bit.vodka/poyas

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      Рейтинг: +4276

      серега кашин 37 минут назад

      не забывайте сколько раз подряд она ее выигрывала

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      Рейтинг: +775

      alarm 54 минуты назад

      зенит и 18 очков в группе набирал, а стыдно всё равно за спартак.

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