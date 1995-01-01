«Севилья» – первая испанская команда, выигравшая 5 стартовых матчей в группе ЛЕ

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Севилья» на своем поле выиграла у «Карабаха» со счетом 2:0.

Таким образом, андалусийцы одержали пять побед в пяти турах.

«Севилья» стала первой испанской командой, которой удалось пройти указанный период без потерь очков.

Ранее «Севилья» дважды обыграла «Дюделанж», а также по разу – «Карабах» и АПОЭЛ.