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Бундеслига. «Бавария» разгромила «Фортуну», соперник «Локомотива» по ЛЧ «Байер» сыграл вничью с «Фрайбургом»

23 ноября 2019, 19:31

Завершились субботние матчи чемпионата Германии. «Вольфсбург» обыграл «Айнтрахт», «Байер» сыграл вничью с «Фрайбургом», «Вердер» уступил «Шальке», «Унион» победил «Боруссию» М, «Бавария» крупно обыграла «Фортуну».

Чемпионат Германии. Бундеслига. 12-й тур

Айнтрахт – Вольфсбург – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Вегхорст, 19; 0:2 – Виктор, 65.

Байер – Фрайбург – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Хелер, 5; 1:1 – Диаби, 36.

Вердер – Шальке – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Арит, 43; 0:2 – Раман, 53; 1:2 – Осако, 80.

Унион – Боруссия М – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Уджа, 15; 2:0 – Андерссон, 90.

Фортуна – Бавария – 0:4 (0:3)

Голы: 0:1 – Павар, 11; 0:2 – Толиссо, 27; 0:3 – Гнабри, 34; 0:4 – Коутиньо, 70.

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Турнирная таблица Бундеслиги

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Айнтрахт Вольфсбург Байер Фрайбург Фортуна Шальке-04 Вердер Бавария Унион Боруссия М
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