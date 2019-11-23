Бундеслига. «Бавария» разгромила «Фортуну», соперник «Локомотива» по ЛЧ «Байер» сыграл вничью с «Фрайбургом»

Завершились субботние матчи чемпионата Германии. «Вольфсбург» обыграл «Айнтрахт», «Байер» сыграл вничью с «Фрайбургом», «Вердер» уступил «Шальке», «Унион» победил «Боруссию» М, «Бавария» крупно обыграла «Фортуну».
Чемпионат Германии. Бундеслига. 12-й тур
Айнтрахт – Вольфсбург – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Вегхорст, 19; 0:2 – Виктор, 65.
Голы: 0:1 – Хелер, 5; 1:1 – Диаби, 36.
Голы: 0:1 – Арит, 43; 0:2 – Раман, 53; 1:2 – Осако, 80.
Унион – Боруссия М – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Уджа, 15; 2:0 – Андерссон, 90.
Голы: 0:1 – Павар, 11; 0:2 – Толиссо, 27; 0:3 – Гнабри, 34; 0:4 – Коутиньо, 70.
Источник: Бомбардир.ру