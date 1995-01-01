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    Бундеслига. «Бавария» разгромила «Фортуну», соперник «Локомотива» по ЛЧ «Байер» сыграл вничью с «Фрайбургом»

    Завершились субботние матчи чемпионата Германии. «Вольфсбург» обыграл «Айнтрахт», «Байер» сыграл вничью с «Фрайбургом», «Вердер» уступил «Шальке», «Унион» победил «Боруссию» М, «Бавария» крупно обыграла «Фортуну».

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 12-й тур

    Айнтрахт – Вольфсбург – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Вегхорст, 19; 0:2 – Виктор, 65.

    Байер – Фрайбург – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Хелер, 5; 1:1 – Диаби, 36.

    Вердер – Шальке – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Арит, 43; 0:2 – Раман, 53; 1:2 – Осако, 80.

    Унион – Боруссия М – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Уджа, 15; 2:0 – Андерссон, 90.

    Фортуна – Бавария – 0:4 (0:3)

    Голы: 0:1 – Павар, 11; 0:2 – Толиссо, 27; 0:3 – Гнабри, 34; 0:4 – Коутиньо, 70.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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