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  • Семин призвал комитет по этике РФС осудить заявление Созина о братьях Миранчуках

Семин призвал комитет по этике РФС осудить заявление Созина о братьях Миранчуках

18 ноября 2019, 00:20
22

В субботу член комитета по этике РФС Андрей Созин раскритиковал игру полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в матче отбора Евро-2020 РоссияБельгия (1:4), а также поиронизировал касательно слухов о его стоимости.

«Мы читаем, что Миранчуков за 100 миллионов евро может купить «Зенит», а может «Ювентус» – за 200. Наверное, это так. И вот сегодня нет Головина, зато есть Миранчук, который стоит 100 миллионов евро и даже забил «Ювентусу». Но на деле всe получается не так. Когда мы начинаем кричать, какие у нас дорогие игроки, это фальшиво.

Сегодня Лeши Миранчука было не видно и не слышно. Он тихий и скромный игрок, не стоящий больших денег. Ну, может уйти в «Динамо» или «Шинник». Свой класс он должен был показать в матче за сборную, когда играешь с Бельгией.

Так что, господин Кикнадзе, давайте успокоимся, Миранчук не стоит 100 миллионов евро. И никогда не будет стоить, потому что за сборную с Бельгией он не играет. Наверное, гол «Ювентусу» дорогого стоит. Но сегодня он забыл, где и за кого играет», – сказал Созин.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил члену комитета по этике.

«Меня удивляют странные слова члена комитета по этике господина Созина, сказанные им в интервью. Там он оценивает игру Алексея за национальную сборную, а также его стоимость. Имеет ли он такое право? Имеет ли право давать оценки игрокам национальной сборной? Он же не знает, какое Черчесов давал задание Миранчуку, какую он должен был выполнить работу. При этом рассуждает не только об игре футболиста, так еще и о стоимости. Он же не простой болельщик, а член комитета по этике.

Думаю, там должны поставить вопрос о корректности этих слов и осудить господина Созина, который дает подобные интервью. Он не имеет права оценивать любых футболистов. Нас вызывают на этот комитет, когда мы что-то нарушаем. Представители комитета должны своим примером показывать, как надо, а не наоборот. Вся Европа знает, кто такие Миранчуки – один и второй», – подчеркнул Семин.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Миранчук Алексей Миранчук Антон Семин Юрий
Комментарии (22)
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Nesterenko
1574041201
Ну просто уже "предвзятость" к игрокам Локомотива. Гилерме провалился, Миранчук провалился, а то что Азар забивал 3-й гол при полной дырке у наших ЦЗ, так про это молчок. И еще было пару проходов, который Гилерме ликвидировал. Миранчук сыграл как и все, плюс в непростой ситуации отдал великолепный пас Бакаеву, который мог стать голевым. Да, он сыграл относительно Бакаева похуже, но Бакаев играл чисто слева, где и Жиркову простора была много, а Миранчук все же в центре, там ситуация иная, пройти не так просто. А разве Дзюба хорошо сыграл? Зобнин?
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smbanrykunov
1574042926
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RotBerg
1574049934
Миранчуки в сборной, не хуже и не лучше остальных. Это уровень их так называемого класса. Локо хочет заработать это понятно, но цена им по 15ке на брата. Созин по делу высказался. А кто там в Европе их знает хз. Даже в интервью их соперники не отмечают.
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Skull_Boy
1574049949
А в чем он не прав то, если против могучего Сан-Марино ничего показать не может, а тут Бельгия какая-то и сборная это тебе не Локо, где Крыховяк и Мариу пасы дают в ноги перед пустыми воротами, правильно чел сказал, что л0_хи ваши Миранчуки распиаренные мудозвоны и если за этих 100 дают, то за Головина Монако смело может 500 трясти
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Добрый Бобер
1574058380
Суть сказанного Созиным правильная, а вот словесное исполнение через чур категоричное. Вот если бы он сказал что-то вроде: "Сегодня я не увидел Миранчука, за которого можно выложить "сотку", это, по-моему, было бы и верно, и дипломатично.
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Juic
1574058648
Чиновники слабоумные какие-то. Занимаешь официальный пост - говоришь публично от организации - думай, что и какими словами ты говоришь!!! Будет как с Гусейновым, и поделом. Должны публично выдрать.
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yurdin
1574061553
Созин-хам, Палыч прав. Он чё-то много на себя берёт: оценивает футболиста и его игру, определяет команды, которым футболист больше подходит. Берега попутал. Кстати, может КДК его оштрафовать для порядка?
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Чец
1574061868
Миранчуки нормальные футболисты для уровня РПЛ, еще годик-другой и они превратятся в средненьких футболистов. Им надо срочно уезжать в Европу, необязательно в топ-клуб, но в страну из 1-й пятерки, так как уровень футбола там на порядок выше, чем у нас. Я так думаю.
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Давид59
1574062391
Господин Созин говорит верно. Но!!! Если ты член комитета по этике лучше говорить об этом где-нибудь в курилке, а не публично
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alp
1574062683
Созин все правильно сказал..
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