Семин призвал комитет по этике РФС осудить заявление Созина о братьях Миранчуках

В субботу член комитета по этике РФС Андрей Созин раскритиковал игру полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в матче отбора Евро-2020 Россия – Бельгия (1:4), а также поиронизировал касательно слухов о его стоимости.

«Мы читаем, что Миранчуков за 100 миллионов евро может купить «Зенит», а может «Ювентус» – за 200. Наверное, это так. И вот сегодня нет Головина, зато есть Миранчук, который стоит 100 миллионов евро и даже забил «Ювентусу». Но на деле всe получается не так. Когда мы начинаем кричать, какие у нас дорогие игроки, это фальшиво.

Сегодня Лeши Миранчука было не видно и не слышно. Он тихий и скромный игрок, не стоящий больших денег. Ну, может уйти в «Динамо» или «Шинник». Свой класс он должен был показать в матче за сборную, когда играешь с Бельгией.

Так что, господин Кикнадзе, давайте успокоимся, Миранчук не стоит 100 миллионов евро. И никогда не будет стоить, потому что за сборную с Бельгией он не играет. Наверное, гол «Ювентусу» дорогого стоит. Но сегодня он забыл, где и за кого играет», – сказал Созин.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил члену комитета по этике.

«Меня удивляют странные слова члена комитета по этике господина Созина, сказанные им в интервью. Там он оценивает игру Алексея за национальную сборную, а также его стоимость. Имеет ли он такое право? Имеет ли право давать оценки игрокам национальной сборной? Он же не знает, какое Черчесов давал задание Миранчуку, какую он должен был выполнить работу. При этом рассуждает не только об игре футболиста, так еще и о стоимости. Он же не простой болельщик, а член комитета по этике.

Думаю, там должны поставить вопрос о корректности этих слов и осудить господина Созина, который дает подобные интервью. Он не имеет права оценивать любых футболистов. Нас вызывают на этот комитет, когда мы что-то нарушаем. Представители комитета должны своим примером показывать, как надо, а не наоборот. Вся Европа знает, кто такие Миранчуки – один и второй», – подчеркнул Семин.