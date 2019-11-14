Daily Mail: Санчо хочет уйти из «Боруссии». В борьбу за хавбека включился «Ливерпуль»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо захотел покинуть немецкий клуб.

19-летний англичанин планирует уйти из «Боруссии» в межсезонье, пишет Daily Mail. В борьбу за него включился «Ливерпуль».

Сообщалось об интересе к Санчо со стороны «Реала», «МЮ» и «ПСЖ».

В этом сезоне Бундеслиги полузащитник провел восемь матчей, забил три гола и отдал шесть ассистов.

Воспитанник «Манчестер Сити» перешел в немецкий клуб в августе 2017-го года за 7,85 миллионов евро.

В прошлом сезоне Санчо забил 13 голов и отдал 19 ассистов в 43 матчах.

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