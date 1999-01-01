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    Daily Mail: Санчо хочет уйти из «Боруссии». В борьбу за хавбека включился «Ливерпуль»

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо захотел покинуть немецкий клуб.

    19-летний англичанин планирует уйти из «Боруссии» в межсезонье, пишет Daily Mail. В борьбу за него включился «Ливерпуль».

    • Сообщалось об интересе к Санчо со стороны «Реала», «МЮ» и «ПСЖ».
    • В этом сезоне Бундеслиги полузащитник провел восемь матчей, забил три гола и отдал шесть ассистов.
    • Воспитанник «Манчестер Сити» перешел в немецкий клуб в августе 2017-го года за 7,85 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне Санчо забил 13 голов и отдал 19 ассистов в 43 матчах.

    Спортивный директор «Боруссии»: «Не нужно быть пророком, чтобы понять – Санчо уйдет в течение пяти лет»

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 14:31
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +104

      Ушат Помоев 1 час назад

      В ливер если только для ротации состава!Игрок то хороший в любой команде пригодиться!

      0
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      Рейтинг: +3743

      dinar7777dinar 1 час назад

      ну и зачем? скамейку полировать? понятно ему надо расти и боруссия д лажает частенько ! лля развития клуб слабоват. надо идти туда где он сможет играть также в основе !

      0
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      ...
      Рейтинг: +1028

      Джой > dinar7777dinar 1 час назад

      например в Рубин

      0
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      Рейтинг: +3743

      dinar7777dinar > Джой 1 час назад

      ну не в зенит же !

      1
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      Рейтинг: +588

      OBOLEV > dinar7777dinar 45 минут назад

      "лля развития клуб слабоват" Ты сам то понимаешь что не дело написал)

      0
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      Рейтинг: +588

      OBOLEV > dinar7777dinar 45 минут назад

      А вот тут уже НАЙС)))

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