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  • Daily Mail: Санчо хочет уйти из «Боруссии». В борьбу за хавбека включился «Ливерпуль»

Daily Mail: Санчо хочет уйти из «Боруссии». В борьбу за хавбека включился «Ливерпуль»

14 ноября 2019, 14:31
12

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо захотел покинуть немецкий клуб.

19-летний англичанин планирует уйти из «Боруссии» в межсезонье, пишет Daily Mail. В борьбу за него включился «Ливерпуль».

  • Сообщалось об интересе к Санчо со стороны «Реала», «МЮ» и «ПСЖ».
  • В этом сезоне Бундеслиги полузащитник провел восемь матчей, забил три гола и отдал шесть ассистов.
  • Воспитанник «Манчестер Сити» перешел в немецкий клуб в августе 2017-го года за 7,85 миллионов евро.
  • В прошлом сезоне Санчо забил 13 голов и отдал 19 ассистов в 43 матчах.

Спортивный директор «Боруссии»: «Не нужно быть пророком, чтобы понять – Санчо уйдет в течение пяти лет»

Источник: Daily Mail
Германия. Бундеслига Англия. Премьер-лига Ливерпуль Боруссия Д Санчо Джейдон
Комментарии (12)
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dinar7777dinar
1573731705
ну и зачем? скамейку полировать? понятно ему надо расти и боруссия д лажает частенько ! лля развития клуб слабоват. надо идти туда где он сможет играть также в основе !
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Ушат Помоев
1573731881
В ливер если только для ротации состава!Игрок то хороший в любой команде пригодиться!
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VVadic
1573736188
Добро пожаловать
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Vovchik1209
1573737349
Клоп давно его хотел, ещё когда он за МС играл. Но тогда бы его не кто сопернику не продал. Так что очень большая вероятность, что перейдёт.
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mig28
1573739819
Да почему бы и нет?! Может это замена Салаху? Давно же ходят слухи, что он может летом уйти
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Deisler
1573901546
Неоправданно много шума вокруг этого ноунейма. Он чего - то добился? Много таких понторезов было - все пообделались к 25-28...
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