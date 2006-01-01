Спортивный директор «Боруссии»: «Не нужно быть пророком, чтобы понять – Санчо уйдет в течение пяти лет»

Да побыстрее, чем 5 лет...
Спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк поделился мнением о будущем полузащитника Джейдона Санчо.
«Не нужно быть пророком, чтобы понять – Санчо не будет играть у нас в течение ближайших пяти лет.
Время в Дортмунде пошло на пользу его развитию. Сомневаюсь, что подобное было бы возможно в английских клубах.
Мы доверяем игрокам уже с самого начала их карьер, не боимся давать им играть. Он прекрасно это знает. Он инстинктивный и уличный футболист, который всегда ставит себе новые цели.
Он хочет играть успешно и красиво. Такова его мотивация», – Sky Sports цитирует Цорка со ссылкой на Kicker.
- Воспитанник «Манчестер Сити» перешел в немецкий клуб в августе 2017-го года за 7,85 миллионов евро.
- В прошлом сезоне забил 13 голов и отдал 19 ассистов в 43-х матчах. Статистика в текущем сезоне – 4+6 в девяти играх.
- В августе гендиректор дортмундцев Ханс-Йоахим Ватцке сказал, что отклонил предложение от «суперклуба» по 20-летнему англичанину.