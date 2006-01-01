Спортивный директор «Боруссии»: «Не нужно быть пророком, чтобы понять – Санчо уйдет в течение пяти лет»

Спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк поделился мнением о будущем полузащитника Джейдона Санчо.

«Не нужно быть пророком, чтобы понять – Санчо не будет играть у нас в течение ближайших пяти лет.

Время в Дортмунде пошло на пользу его развитию. Сомневаюсь, что подобное было бы возможно в английских клубах.

Мы доверяем игрокам уже с самого начала их карьер, не боимся давать им играть. Он прекрасно это знает. Он инстинктивный и уличный футболист, который всегда ставит себе новые цели.

Он хочет играть успешно и красиво. Такова его мотивация», – Sky Sports цитирует Цорка со ссылкой на Kicker.