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    Спортивный директор «Боруссии»: «Не нужно быть пророком, чтобы понять – Санчо уйдет в течение пяти лет»

    Спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк поделился мнением о будущем полузащитника Джейдона Санчо.

    «Не нужно быть пророком, чтобы понять – Санчо не будет играть у нас в течение ближайших пяти лет.

    Время в Дортмунде пошло на пользу его развитию. Сомневаюсь, что подобное было бы возможно в английских клубах.

    Мы доверяем игрокам уже с самого начала их карьер, не боимся давать им играть. Он прекрасно это знает. Он инстинктивный и уличный футболист, который всегда ставит себе новые цели.

    Он хочет играть успешно и красиво. Такова его мотивация», – Sky Sports цитирует Цорка со ссылкой на Kicker.

    • Воспитанник «Манчестер Сити» перешел в немецкий клуб в августе 2017-го года за 7,85 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне забил 13 голов и отдал 19 ассистов в 43-х матчах. Статистика в текущем сезоне – 4+6 в девяти играх.
    • В августе гендиректор дортмундцев Ханс-Йоахим Ватцке сказал, что отклонил предложение от «суперклуба» по 20-летнему англичанину.

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 10:19
    Комментарии3
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      Рейтинг: +5847

      mihail200606 42 минуты назад

      Да побыстрее, чем 5 лет...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +366

      Я - легенда 1 час назад

      Точно "уличный футболист"? Наверно, умный. Сила Т9? ))

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      Рейтинг: +10

      four_margaritas > Я - легенда 1 час назад

      "He's an instinctive footballer, a street footballer, he's always a footballer, but he's always setting new limits," said Zorc.

      https://www.skysports.com/football/news/11899/11824245/jadon-sancho-borussia-dortmund-wingers-future-uncertain-admits-bundesliga-club

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