Лига Европы. «Краснодар» примет «Трабзонспор»

Сегодня, 7 ноября, состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы между «Краснодаром» и «Трабзонспором».

Игра пройдет в Краснодаре на одноименном стадионе. Начало – в 20:55 по московскому времени.

В поединке двухнедельной давности российская команда в гостях выиграла со счетом 2:0.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Трабзонспор».