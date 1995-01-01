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    Лига Европы. «Краснодар» примет «Трабзонспор»

    Сегодня, 7 ноября, состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы между «Краснодаром» и «Трабзонспором».

    Игра пройдет в Краснодаре на одноименном стадионе. Начало – в 20:55 по московскому времени.

    В поединке двухнедельной давности российская команда в гостях выиграла со счетом 2:0.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Трабзонспор».

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 09:14
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5042

      ilichkadr 23 минуты назад

      В домашних матчах реально взять очки по максимуму. Надо громить Трабзонспор и обыгрывать Базель, иначе весной на Кубани праздника не будет.

      1
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      Рейтинг: +4050

      paracetamol 1 час назад

      Надо побеждать!

      1
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