Лига Европы. «Краснодар» примет «Трабзонспор»

В домашних матчах реально взять очки по максимуму. Надо громить Трабзонспор и обыгрывать Базель, иначе весной на Кубани праздника не будет.
Сегодня, 7 ноября, состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы между «Краснодаром» и «Трабзонспором».
Игра пройдет в Краснодаре на одноименном стадионе. Начало – в 20:55 по московскому времени.
В поединке двухнедельной давности российская команда в гостях выиграла со счетом 2:0.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Трабзонспор».