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    Примера. «Валенсия» с Черышевым проиграла «Осасуне», «Севилья» обыграла «Хетафе»

    Состоялись матчи 10-го тура Примеры. «Эспаньол» одержал минимальную победу над «Леванте» со счетом 1:0. «Севилья» оказалась сильнее «Хетафе» – 2:0. «Валенсия» в меньшинстве проиграла «Осасуне» – 1:3, Черышев не отметился результативными действиями и был заменен на 65-й минуте.

    Чемпионат Испании. Примера. 10-й тур

    Леванте – Эспаньол – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Бернардо, 38.

    Севилья – Хетафе – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Чичарито, 69; 2:0 – Окампос, 79.

    Осасуна – Валенсия – 3:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Родриго, 14; 1:1 – Ойер; 2:1 – Гарсия, 48; 3:1 – Эступинан, 80.

    Удаление: нет – Родриго, 29.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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