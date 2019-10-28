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  • Примера. «Валенсия» с Черышевым проиграла «Осасуне», «Севилья» обыграла «Хетафе»

Примера. «Валенсия» с Черышевым проиграла «Осасуне», «Севилья» обыграла «Хетафе»

28 октября 2019, 00:50

Состоялись матчи 10-го тура Примеры. «Эспаньол» одержал минимальную победу над «Леванте» со счетом 1:0. «Севилья» оказалась сильнее «Хетафе» – 2:0. «Валенсия» в меньшинстве проиграла «Осасуне» – 1:3, Черышев не отметился результативными действиями и был заменен на 65-й минуте.

Чемпионат Испании. Примера. 10-й тур

Леванте – Эспаньол – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Бернардо, 38.

Севилья – Хетафе – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Чичарито, 69; 2:0 – Окампос, 79.

Осасуна – Валенсия – 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Родриго, 14; 1:1 – Ойер; 2:1 – Гарсия, 48; 3:1 – Эступинан, 80.

Удаление: нет – Родриго, 29.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Леванте Эспаньол Севилья Хетафе Осасуна Валенсия
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