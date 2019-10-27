Мюллер: «Баварии» немного не хватает жесткости и удачи, из-за чего страдает реализация»

Форвард «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал победу над «Унионом» (2:1).

«В нашей игре было много положительных моментов. Дважды в наши ворота назначался пенальти, в остальном мы больше ничего не позволили сопернику.

Мы показали хорошую игру, но нам немного не хватает жесткости и удачи, из-за чего страдает реализация. Мы ставили перед собой задачу выйти на первое место. Мы ее достигли. Теперь мы должны работать от матча к матчу и снова обрести стабильность. Думаю, у нас это получится», – заявил нападающий.