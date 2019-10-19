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    Серия А. «Ювентус» победил «Болонью» – Роналду забил 701-й гол в карьере

    В матче 8-го тура Серии А «Ювентус» принимал на своем поле «Болонью». Хозяева одержали минимальную победу благодаря голам Криштиану Роналду и Миралема Пьянича. Для португальского нападающего «Ювентуса» этот забитый мяч стал 701-м в карьере.

    Чемпионат Италии. Серия А. 8-й тур

    Ювентус – Болонья – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Роналду, 19; 1:1 – Данило, 26; 2:1 – Пьянич, 54.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.10.2019 23:35
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1205

      Marley Bob 53 минуты назад

      Буффон в добавленное уже время своим сэйвом спасает клуб от незапланированной потери очков.и непонятно,откуда такой кредит доверия у Бернадески?он постоянно один из худших когда на поле..

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      Рейтинг: +1596

      Vladarg 1 час назад

      Юве стал играть в разы интереснее,антифутбол Аллегри в прошлом,во всяком случае,есть такая надежда.надежности в обороне пока очень не хватает.дорогущее голландское приобретение заставляет максимально нервничать фанов Юве.

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      Рейтинг: +561

      Санёк 17 1 час назад

      Ди Лигт меня бесит,игрок столько играет в основном составе с такими ошибками ей богу, когда он станет настоящим игроком Ювентуса,был фол там а его простили как двоечника....

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      Рейтинг: +3553

      dinar7777dinar 1 час назад

      Чистый пенальти у болоньи украли . Бравооо кабинетус

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      Рейтинг: +142

      Dosya85 > dinar7777dinar 1 час назад

      В первом тайме чистый пенальти у юве украли. А про то что ты говоришь это только в пользу барсы в ла лиге дают.

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      Рейтинг: +3553

      dinar7777dinar > Dosya85 1 час назад

      Пфффф ахахахахахх))) кабинетный ювентус

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      Рейтинг: +142

      Dosya85 > dinar7777dinar 1 час назад

      Ты смотрю недалеко ушел. Болеешь за команду которую судья в четвертьфинал вытащил и которая хвалиться этим? И при этом токо юве кабинетный. 2ные стандарты?

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