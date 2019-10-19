Серия А. «Ювентус» победил «Болонью» – Роналду забил 701-й гол в карьере

В матче 8-го тура Серии А «Ювентус» принимал на своем поле «Болонью». Хозяева одержали минимальную победу благодаря голам Криштиану Роналду и Миралема Пьянича. Для португальского нападающего «Ювентуса» этот забитый мяч стал 701-м в карьере.

Чемпионат Италии. Серия А. 8-й тур

Ювентус – Болонья – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Роналду, 19; 1:1 – Данило, 26; 2:1 – Пьянич, 54.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А