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  • Селюк: «Тиль и близко не стоит 15 миллионов, Малком за 40 – абсурд, Филипп – миллионы на ветер»

Селюк: «Тиль и близко не стоит 15 миллионов, Малком за 40 – абсурд, Филипп – миллионы на ветер»

12 октября 2019, 06:40
21

Футбольный агент Дмитрий Селюк охарактеризовал отдельные летние трансферы клубов РПЛ.

«Удачные трансферы в РПЛ в этом году? Переход Гогуа в ЦСКА. Уверен, он станет лучшим защитником РПЛ. Не удивлюсь, если через год-полтора Седрик окажется в европейском топ-клубе.

Конечно, в «Динамо» ко двору пришлись Шарль Каборе и Сильвестр Игбун, потому что достались москвичам бесплатно. А вот «платные» новички такого КПД не демонстрируют. Не потому что игроки плохие, а потому что не подбирались под командную модель.

Вообще по соотношению «цена-качество» кроме Гогуа некого выделить. Тот же Гус Тиль в «Спартаке» – неплохой игрок, но он и близко не стоит 15 миллионов евро. А Малком в «Зените»? 40 миллионов за бразильца – абсурд! Да за такие деньги я наберу целую команду, которая обыграет питерцев. А то и 20 миллионов хватит. Я не шучу. Помнится, за Халка и Акселя Витселя «Зенит» в свое время тоже переплатил, но то были футболисты экстра-класса. Малкому до них далеко.

А зачем «Динамо» платило такие сумасшедшие деньги за Филиппа?! Понятно, в «Боруссии» почти любой игрок в состоянии по воротам нормально пробить. Вот Филипп в первых матчах пару раз и пробил. А дальше – где он? Мотивация у человека пропала, он на все плюнул. Миллионы – на ветер!» – сказал Селюк.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Филипп Максимилиан Малком Тил Гус Гогуа Седрик Селюк Дмитрий
Комментарии (21)
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Gek Dement
1570855805
Месси? Отстой! Роналду? Распиаренный косоног. Лучше нет моих безымянных негров из глубин африканского континента! Всего за пару сотен тысяч баксов я готов вывезти для вас сразу несколько племен. Платишь за 10 негритят и получаешь вратаря бесплатно! ...;)
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Niko
1570858326
Гогуа последние пару матчей только ослабляет команду. В остальном согласен
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Boeung777
1570859291
Ну купите уже кто-то его негритят.
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Ruryu
1570860681
Парни,а кто такой Селюк? Че его печатают каждый день?
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Garrincha58
1570861376
Селюк ещё тот балабол, но в данном контексте он прав ни Малком ни ещё какой то Тиль это деньги на ветер да и Динамо тоже потратилось много и тупо,а то что он говорит что за 20 может собрать команду и обыграть Зенит так их и так бывает обыгрывают команды с ещё меньшим бюджетом
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Вальдемар IV
1570861529
каборе игбун и фнл я бы сказал придутся
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vladimir-7
1570862010
Д.Селюк, ну, а если игроки, которые подверглись твой критике, как Г.Тиль, Малком и М.Филипп отыграют на хорошо или на отлично, то, что скажешь в свое оправдание, ведь тебе и сейчас нет доверия.
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Lester84
1570862458
Такое ощущение, что Селюк оценивает удачность трансферов через призму личной выгоды
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ZENIT84,
1570866084
помню селюк впарил цска траоре))))) что же он молчит про это)))
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Hoahin
1570867094
В целом правильно говорит, кроме Гогуа. Он его агент, поэтому и нахваливает. По правде говоря, пока что Гогуа откровенно слабый защитник
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