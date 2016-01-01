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    Селюк: «Тиль и близко не стоит 15 миллионов, Малком за 40 – абсурд, Филипп – миллионы на ветер»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк охарактеризовал отдельные летние трансферы клубов РПЛ.

    «Удачные трансферы в РПЛ в этом году? Переход Гогуа в ЦСКА. Уверен, он станет лучшим защитником РПЛ. Не удивлюсь, если через год-полтора Седрик окажется в европейском топ-клубе.

    Конечно, в «Динамо» ко двору пришлись Шарль Каборе и Сильвестр Игбун, потому что достались москвичам бесплатно. А вот «платные» новички такого КПД не демонстрируют. Не потому что игроки плохие, а потому что не подбирались под командную модель.

    Вообще по соотношению «цена-качество» кроме Гогуа некого выделить. Тот же Гус Тиль в «Спартаке» – неплохой игрок, но он и близко не стоит 15 миллионов евро. А Малком в «Зените»? 40 миллионов за бразильца – абсурд! Да за такие деньги я наберу целую команду, которая обыграет питерцев. А то и 20 миллионов хватит. Я не шучу. Помнится, за Халка и Акселя Витселя «Зенит» в свое время тоже переплатил, но то были футболисты экстра-класса. Малкому до них далеко.

    А зачем «Динамо» платило такие сумасшедшие деньги за Филиппа?! Понятно, в «Боруссии» почти любой игрок в состоянии по воротам нормально пробить. Вот Филипп в первых матчах пару раз и пробил. А дальше – где он? Мотивация у человека пропала, он на все плюнул. Миллионы – на ветер!» – сказал Селюк.

    Источник: «Советский спорт»

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    Сегодня, 06:40
    Комментарии12
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      Рейтинг: +4070

      Lester84 52 минуты назад

      Такое ощущение, что Селюк оценивает удачность трансферов через призму личной выгоды

      0
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      Рейтинг: +9913

      vladimir-7 59 минут назад

      Д.Селюк, ну, а если игроки, которые подверглись твой критике, как Г.Тиль,
      Малком и М.Филипп отыграют на хорошо или на отлично, то, что скажешь
      в свое оправдание, ведь тебе и сейчас нет доверия.

      0
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      Рейтинг: +5

      Вальдемар IV 1 час назад

      каборе игбун и фнл я бы сказал придутся

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10911

      Garrincha58 1 час назад

      Селюк ещё тот балабол, но в данном контексте он прав ни Малком ни ещё какой то Тиль это деньги на ветер да и Динамо тоже потратилось много и тупо,а то что он говорит что за 20 может собрать команду и обыграть Зенит так их и так бывает обыгрывают команды с ещё меньшим бюджетом

      2
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      Рейтинг: +1906

      Ruryu 1 час назад

      Парни,а кто такой Селюк? Че его печатают каждый день?

      0
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      Рейтинг: +1148

      Boeung777 1 час назад

      Ну купите уже кто-то его негритят.

      2
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      Рейтинг: +833

      Niko 2 часа назад

      Гогуа последние пару матчей только ослабляет команду. В остальном согласен

      2
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      Рейтинг: +1565

      Фан666 2 часа назад

      Ну так то прав, но про своего гогуа тоже слишком оптимистичен

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      Рейтинг: +1356

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Чтобы хоть кого-то заполучить , приходиться переплачивать. Только деньгами можно заманить в рфпл.

      2
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      Рейтинг: +1356

      Alekxei Z. 2 часа назад

      А вы уверены , что Селюк обьективен ?

      0
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      Рейтинг: +2987

      Gek Dement > Alekxei Z. 2 часа назад

      Селюк как торговец на рынке- если перестанет рассказывать какие плохие и дорогие все вокруг и какие хорошие его африканцы, народ перестанет покупать его "помидоры" и он разорится)

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