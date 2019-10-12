Селюк: «Тиль и близко не стоит 15 миллионов, Малком за 40 – абсурд, Филипп – миллионы на ветер»

Футбольный агент Дмитрий Селюк охарактеризовал отдельные летние трансферы клубов РПЛ.

«Удачные трансферы в РПЛ в этом году? Переход Гогуа в ЦСКА. Уверен, он станет лучшим защитником РПЛ. Не удивлюсь, если через год-полтора Седрик окажется в европейском топ-клубе.

Конечно, в «Динамо» ко двору пришлись Шарль Каборе и Сильвестр Игбун, потому что достались москвичам бесплатно. А вот «платные» новички такого КПД не демонстрируют. Не потому что игроки плохие, а потому что не подбирались под командную модель.

Вообще по соотношению «цена-качество» кроме Гогуа некого выделить. Тот же Гус Тиль в «Спартаке» – неплохой игрок, но он и близко не стоит 15 миллионов евро. А Малком в «Зените»? 40 миллионов за бразильца – абсурд! Да за такие деньги я наберу целую команду, которая обыграет питерцев. А то и 20 миллионов хватит. Я не шучу. Помнится, за Халка и Акселя Витселя «Зенит» в свое время тоже переплатил, но то были футболисты экстра-класса. Малкому до них далеко.

А зачем «Динамо» платило такие сумасшедшие деньги за Филиппа?! Понятно, в «Боруссии» почти любой игрок в состоянии по воротам нормально пробить. Вот Филипп в первых матчах пару раз и пробил. А дальше – где он? Мотивация у человека пропала, он на все плюнул. Миллионы – на ветер!» – сказал Селюк.