Дом полузащитника «Атлетико» Томаса пытались ограбить второй раз за неделю

Вчера, 5-го октября, неизвестные пытались ограбить дом полузащитника «Атлетико» Томаса. Об этом сообщает Cadena Ser.

Игрок в это время находился в Вальядолиде, где команда сегодня проведет матч восьмого тура Примеры. По данным источника, грабители покинули место предполагаемого преступления, заметив, что в доме находится семья футболиста.

Напомним, 30-го сентября преступники ограбили дом Томаса перед выездным матчем команды Диего Симеоны против «Локомотива» (3:0) в Лиге чемпионов.