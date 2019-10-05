Дом полузащитника «Атлетико» Томаса пытались ограбить второй раз за неделю

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Вчера, 5-го октября, неизвестные пытались ограбить дом полузащитника «Атлетико» Томаса. Об этом сообщает Cadena Ser.
Игрок в это время находился в Вальядолиде, где команда сегодня проведет матч восьмого тура Примеры. По данным источника, грабители покинули место предполагаемого преступления, заметив, что в доме находится семья футболиста.
Напомним, 30-го сентября преступники ограбили дом Томаса перед выездным матчем команды Диего Симеоны против «Локомотива» (3:0) в Лиге чемпионов.
- 28-го сентября, команда Диего Симеоне сыграла вничью с «Реалом» (0:0) в рамках шестого тура Примеры. По ходу встречи был ограблен дом хавбека Каземиро.
- 14-го сентября во время матча – «Барселона» – «Валенсия» (5:2, четвертый тур) состоялось ограбление дома защитника каталонцев Самуэля Умтити.
- В июне в течение одной недели ограбили дома главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, полузащитника Иско и нападающего Лукаса Васкеса.