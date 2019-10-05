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    Дом полузащитника «Атлетико» Томаса пытались ограбить второй раз за неделю

    Вчера, 5-го октября, неизвестные пытались ограбить дом полузащитника «Атлетико» Томаса. Об этом сообщает Cadena Ser.

    Игрок в это время находился в Вальядолиде, где команда сегодня проведет матч восьмого тура Примеры. По данным источника, грабители покинули место предполагаемого преступления, заметив, что в доме находится семья футболиста.

    Напомним, 30-го сентября преступники ограбили дом Томаса перед выездным матчем команды Диего Симеоны против «Локомотива» (3:0) в Лиге чемпионов.

    Источник: Cadena Ser

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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +34387

      MaxRnD 16 минут назад

      В первый заход поняли, что за раз всё не вынести ... Хозяйственные ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3476

      порт 1 час назад

      Значит есть чего взять.

      0
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