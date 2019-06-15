Дом Лукаса ограбили. Это третий случай в «Реале» за неделю

Неизвестные взломали и ограбили дом нападающего «Реала» Лукаса Васкеса, сообщает Marca.
Преступление было совершено в момент отсутствия 27-летнего испанца. Похищены ценности материального и личного характера.
12-го июня стало известно об ограблениях домов главного тренера команды Зинедина Зидана и полузащитника Иско.
В 2019-м году сообщалось об ограблениях домов Жорди Альбы, Кевина-Принса Боатенга (оба – «Барселона»), Карима Бензема («Реал»), Дани Алвеса («ПСЖ») и Эсекьеля Гарая («Валенсия»).
Дом Дани Алвеса ограбили, пока он играл за «ПСЖ». Это третий подобный случай в команде за полгода