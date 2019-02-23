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    Дом Дани Алвеса ограбили, пока он играл за «ПСЖ». Это третий подобный случай в команде за полгода

    Неизвестные ограбили дом защитника «ПСЖ» Дани Алвеса в ночь со среды на четверг, сообщает L'Equipe.

    35-летний бразилец в это время играл домашний матч 35 тура чемпионата Франции против «Монпелье» (5:1).

    Среди украденных ценностей издание отметило часы. О сумме общего ущерба не сообщается.

    Алвес стал третьим игроком парижан, чей дом был ограблен в течение полугода. В декабре воры вломались в дом защитника Тиагу Силвы и украли вещей на 1 миллион евро. В ноябре и декабре обокрали дом нападающего Эрика Чупо-Мотинга.

    Источник: L'Equipe

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    23.02.2019 20:28
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 февраля 2019, 22:03

      Значит охрана и система сигнализации этого дома не на должном уровне.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 23 февраля 2019, 21:07

      Этого в Европе не может быть! Но это не точно...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +78

      southerner 23 февраля 2019, 20:54

      3 игрока Лиона ограбили, 3 раза ПСЖ. Европейский уровень жизни, порядок и низкая преступность:)

      3
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    • ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 23 февраля 2019, 20:34

      Крыса значит у них

      2
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      ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar > Skull_Boy 23 февраля 2019, 20:48

      с чего это:)? весь мир прекрасно знают, когда алвес будет не дома, а сидеть на банке или бегать на поле 90 минут)
      Более интересно ,то что неужели у них нет охраны дома? ну или там район защищенный, типа с забором и каким типа кпп и все такое, системы охраны(датчики открытия.движения. камеры) на худой конец.

      4
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      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 > DeStar 23 февраля 2019, 20:59

      видимо зарплата слишком маленькая для охраны)

      2
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