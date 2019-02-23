Дом Дани Алвеса ограбили, пока он играл за «ПСЖ». Это третий подобный случай в команде за полгода

Значит охрана и система сигнализации этого дома не на должном уровне.
Неизвестные ограбили дом защитника «ПСЖ» Дани Алвеса в ночь со среды на четверг, сообщает L'Equipe.
35-летний бразилец в это время играл домашний матч 35 тура чемпионата Франции против «Монпелье» (5:1).
Среди украденных ценностей издание отметило часы. О сумме общего ущерба не сообщается.
Алвес стал третьим игроком парижан, чей дом был ограблен в течение полугода. В декабре воры вломались в дом защитника Тиагу Силвы и украли вещей на 1 миллион евро. В ноябре и декабре обокрали дом нападающего Эрика Чупо-Мотинга.