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    Дом Умтити ограбили во время матча с «Валенсией»

    В доме защитника «Барселоны» Самуэля Умтити орудовали грабители во время матча против «Валенсии» (5:2).

    Четыре человека в капюшонах взломали дверь и ограбили сейф, пишет Sport.es. О преступлении в полицию заявили соседи французского футболиста, которые увидели, что его дом не закрыт.

    • Во время ограбления Умтити был на трибунах «Камп Ноу».
    • Защитник не играл из-за травмы, полученной на тренировке сборной Франции.
    • В этом сезоне 25-летний защитник ни разу не выходил на поле на клубном уровне.

    Источник: Sport.es

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8268

      Cules2013 24 минуты назад

      Чёт в Испании это прямо норма уже) Полиция не борется там с организованной преступностью?) Всем же ясно, что это особые группировки, которые специализируются по обчистке домов богатеньких. Не удивлюсь, что есть спецы отдельно по футболистам.

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