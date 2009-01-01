Дом Умтити ограбили во время матча с «Валенсией»

Чёт в Испании это прямо норма уже) Полиция не борется там с организованной преступностью?) Всем же ясно, что это особые группировки, которые специализируются по обчистке домов богатеньких. Не удивлюсь, что есть спецы отдельно по футболистам.
В доме защитника «Барселоны» Самуэля Умтити орудовали грабители во время матча против «Валенсии» (5:2).
Четыре человека в капюшонах взломали дверь и ограбили сейф, пишет Sport.es. О преступлении в полицию заявили соседи французского футболиста, которые увидели, что его дом не закрыт.
- Во время ограбления Умтити был на трибунах «Камп Ноу».
- Защитник не играл из-за травмы, полученной на тренировке сборной Франции.
- В этом сезоне 25-летний защитник ни разу не выходил на поле на клубном уровне.