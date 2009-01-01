Дом Умтити ограбили во время матча с «Валенсией»

В доме защитника «Барселоны» Самуэля Умтити орудовали грабители во время матча против «Валенсии» (5:2).

Четыре человека в капюшонах взломали дверь и ограбили сейф, пишет Sport.es. О преступлении в полицию заявили соседи французского футболиста, которые увидели, что его дом не закрыт.