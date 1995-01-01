Семин – о вызове Игнатьева в сборную России: «Поздравлять его пока не с чем»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал вызов в сборную России полузащитника своей команды Владислава Игнатьева.
«О вызове Игнатьева в сборную узнал от вас. Поздравлять его пока не с чем, вот выиграют – будем. Никакой тревоги за то, что игрок может получить травму в сборной, нет.
Национальная команда и ее матчи – это самое важное. Это футбол, это жизнь – все может быть. В сборную все стремятся попасть.
Вызов Игнатьева – видение главного тренера национальной команды Черчесова. Мы часто обсуждаем с ним всякие моменты», – сказал Семин.
- Игнатьев и полузащитник «Рубина» Павел Могилевец заменили в составе сборной травмированных Рифата Жемалетдинова и Романа Зобнина.
- 10 октября Россия примет Шотландию, а через три дня сыграет в гостях с Кипром.
- Оба матча пройдут в рамках отбора Евро-2020.