Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    2 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    3 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?

    Семин – о вызове Игнатьева в сборную России: «Поздравлять его пока не с чем»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал вызов в сборную России полузащитника своей команды Владислава Игнатьева.

    «О вызове Игнатьева в сборную узнал от вас. Поздравлять его пока не с чем, вот выиграют – будем. Никакой тревоги за то, что игрок может получить травму в сборной, нет.

    Национальная команда и ее матчи – это самое важное. Это футбол, это жизнь – все может быть. В сборную все стремятся попасть.

    Вызов Игнатьева – видение главного тренера национальной команды Черчесова. Мы часто обсуждаем с ним всякие моменты», – сказал Семин.

    Источник: «Рейтинг Букмекеров»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:17
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73909
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru