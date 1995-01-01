Семин – о вызове Игнатьева в сборную России: «Поздравлять его пока не с чем»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал вызов в сборную России полузащитника своей команды Владислава Игнатьева.

«О вызове Игнатьева в сборную узнал от вас. Поздравлять его пока не с чем, вот выиграют – будем. Никакой тревоги за то, что игрок может получить травму в сборной, нет.

Национальная команда и ее матчи – это самое важное. Это футбол, это жизнь – все может быть. В сборную все стремятся попасть.

Вызов Игнатьева – видение главного тренера национальной команды Черчесова. Мы часто обсуждаем с ним всякие моменты», – сказал Семин.