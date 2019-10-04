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    Mundo Deportivo: Зидан знал о плохом самочувствии Куртуа, но выпустил его на матч с «Брюгге»

    Вратарь «Реала» Тибо Куртуа в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» (2:2) пропустил два гола. Бельгийца заменили в перерыве. Позже выяснилось, что у футболиста расстройство желудочно-кишечного тракта.

    По информации Mundo Deportivo, главный тренер «Реала» Зинедин Зидан знал о плохом самочувствии голкипера, но все равно выпустил его в основе, поскольку сам Куртуа изъявил желание и готовность играть. Во втором тайме ворота защищал Альфонсе Ареоля.

    Источник: Mundo Deportivo

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