Mundo Deportivo: Зидан знал о плохом самочувствии Куртуа, но выпустил его на матч с «Брюгге»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» (2:2) пропустил два гола. Бельгийца заменили в перерыве. Позже выяснилось, что у футболиста расстройство желудочно-кишечного тракта.

По информации Mundo Deportivo, главный тренер «Реала» Зинедин Зидан знал о плохом самочувствии голкипера, но все равно выпустил его в основе, поскольку сам Куртуа изъявил желание и готовность играть. Во втором тайме ворота защищал Альфонсе Ареоля.