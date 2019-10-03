Куртуа пропустил тренировку «Реала». Зидан вызвал вратаря Альтубе из «Кастильи»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа пропустил тренировку команды в четверг.

Бельгиец занимался по индивидуальному графику. Для тренировки основного состава главный тренер «Реала» Зинедин Зидан вызвал вратаря Диего Альтубе из «Кастильи», сообщается на сайте клуба.