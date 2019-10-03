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    Куртуа пропустил тренировку «Реала». Зидан вызвал вратаря Альтубе из «Кастильи»

    Голкипер «Реала» Тибо Куртуа пропустил тренировку команды в четверг.

    Бельгиец занимался по индивидуальному графику. Для тренировки основного состава главный тренер «Реала» Зинедин Зидан вызвал вратаря Диего Альтубе из «Кастильи», сообщается на сайте клуба.

    • В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Реалом» и «Брюгге» после первого тайма испанцы уступали со счетом 0:2.
    • На второй тайм у мадридцев вышел другой вратарь – Куртуа заменил перешедший в последнее трансферное окно из «ПСЖ» Альфонсе Ареоля.
    • Матч закончился со счетом 2:2.
    • 5 октября «Реал» сыграет с «Гранадой» в 8-м туре Примеры.

    Источник: Официальный сайт «Реала»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +778

      VVadic 44 минуты назад

      Дыркуа всё бегает менять обосранные шаровары.

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      Рейтинг: +3501

      dinar7777dinar 2 часа назад

      да лучше бы оставили того хохленка и дали бы ему шанс ! а этот дыркуа вообще ни о чем. на крайняк уж да ареоля лучше будет !

      0
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      Рейтинг: +302

      бочаров 2 часа назад

      Да Куртуа поехал в жилетку МАМЕ поплакать.

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