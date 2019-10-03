Куртуа пропустил тренировку «Реала». Зидан вызвал вратаря Альтубе из «Кастильи»

Дыркуа всё бегает менять обосранные шаровары.
Голкипер «Реала» Тибо Куртуа пропустил тренировку команды в четверг.
Бельгиец занимался по индивидуальному графику. Для тренировки основного состава главный тренер «Реала» Зинедин Зидан вызвал вратаря Диего Альтубе из «Кастильи», сообщается на сайте клуба.
- В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Реалом» и «Брюгге» после первого тайма испанцы уступали со счетом 0:2.
- На второй тайм у мадридцев вышел другой вратарь – Куртуа заменил перешедший в последнее трансферное окно из «ПСЖ» Альфонсе Ареоля.
- Матч закончился со счетом 2:2.
- 5 октября «Реал» сыграет с «Гранадой» в 8-м туре Примеры.