El Chiringuito TV: Ареоля будет основным вратарем «Реала» в матче с «Гранадой»

Вратарь Альфонсе Ареоля выйдет в стартовом составе «Реала» на матч 8-го тура Примеры против «Гранады».
Как сообщает El Chiringuito TV, француз будет основным голкипером мадридцев вместо Тибо Куртуа, который испытывает проблемы со здоровьем.
- Матч «Реал» – «Гранада» состоится 5 октября.
- Ареоля сыграл два матча в составе столичной команды и не пропустил ни одного гола.
- Куртуа провел в текущем сезоне восемь игр и пропустил 11 мячей.
Источник: El Chiringuito TV
El Chiringuito de Jugones - программа о футболе, выходит на испанском телеканале Mega. Специализируется на новостях об испанских командах, в особенности о «Реале» и «Барселоне».