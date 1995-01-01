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    El Chiringuito TV: Ареоля будет основным вратарем «Реала» в матче с «Гранадой»

    Вратарь Альфонсе Ареоля выйдет в стартовом составе «Реала» на матч 8-го тура Примеры против «Гранады».

    Как сообщает El Chiringuito TV, француз будет основным голкипером мадридцев вместо Тибо Куртуа, который испытывает проблемы со здоровьем.

    • Матч «Реал» – «Гранада» состоится 5 октября.
    • Ареоля сыграл два матча в составе столичной команды и не пропустил ни одного гола.
    • Куртуа провел в текущем сезоне восемь игр и пропустил 11 мячей.

    Источник: El Chiringuito TV

    El Chiringuito de Jugones - программа о футболе, выходит на испанском телеканале Mega. Специализируется на новостях об испанских командах, в особенности о «Реале» и «Барселоне».

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