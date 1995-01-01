El Chiringuito TV: Ареоля будет основным вратарем «Реала» в матче с «Гранадой»

Вратарь Альфонсе Ареоля выйдет в стартовом составе «Реала» на матч 8-го тура Примеры против «Гранады».

Как сообщает El Chiringuito TV, француз будет основным голкипером мадридцев вместо Тибо Куртуа, который испытывает проблемы со здоровьем.