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    Зидан заменил Куртуа после двух пропущенных от «Брюгге» голов. Вратарь – бельгиец

    В эти минуты проходит матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Реалом» и «Брюгге». После первого тайма испанцы уступали со счетом 0:2.

    На второй тайм у мадридцев вышел другой вратарь - Тибо Куртуа заменил перешедший в последнее трансферное окно из «ПСЖ» Альфонсе Ареоля. «Реал» за первые три тайма турнира пропустил пять голов.

    • Мадридцы лидируют в Примере.
    • «Брюгге» в чемпионате Бельгии занимает первое место.
    • Другие две команды группы – «Галатасарай» и «ПСЖ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +500

      OBOLEV 1 минуту назад

      Сейчас где то смеется Кейлор Навас

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8643

      DeStar 4 минуты назад

      к чему уточнение что бельгийца?) мол сливал своим землякам из брюгге?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1092

      овертайм 20 минут назад

      нах его брали?)

      1
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