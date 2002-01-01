Зидан заменил Куртуа после двух пропущенных от «Брюгге» голов. Вратарь – бельгиец

Сейчас где то смеется Кейлор Навас
В эти минуты проходит матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Реалом» и «Брюгге». После первого тайма испанцы уступали со счетом 0:2.
На второй тайм у мадридцев вышел другой вратарь - Тибо Куртуа заменил перешедший в последнее трансферное окно из «ПСЖ» Альфонсе Ареоля. «Реал» за первые три тайма турнира пропустил пять голов.
- Мадридцы лидируют в Примере.
- «Брюгге» в чемпионате Бельгии занимает первое место.
- Другие две команды группы – «Галатасарай» и «ПСЖ».