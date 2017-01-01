Мартинелли, Мален, Форстер, Эльюнусси – в списке номинантов на игрока недели в Лиге Европы

УЕФА определил четырех претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы по итогам второго тура группового этапа.
В число номинантов попали: защитник «Лудогорца» Рафаэль Форстер, полузащитник «Селтика» Мохамед Эльюнусси, нападающий «Арсенала» Габриэль Мартинелли и нападающий ПСВ Дониелл Мален.
- Форстер оформил дубль в матче против «Ференцвароша» (3:0).
- Эльюнусси забил во встрече с «ЧФР Клуж» (2:0).
- Мартинелли забил два гола и отдал голевую передачу в игре со «Стандардом» (4:0).
- Мален сделал дубль в матче против «Русенборга» (4:1).