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    Мартинелли, Мален, Форстер, Эльюнусси – в списке номинантов на игрока недели в Лиге Европы

    УЕФА определил четырех претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы по итогам второго тура группового этапа.

    В число номинантов попали: защитник «Лудогорца» Рафаэль Форстер, полузащитник «Селтика» Мохамед Эльюнусси, нападающий «Арсенала» Габриэль Мартинелли и нападающий ПСВ Дониелл Мален.

    Источник: Официальный твиттер УЕФА

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