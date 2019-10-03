Промес облил водой Зиеша. Тот сразу же отомстил

Зиеш вчера забил красивый гол.
Экс-полузащитник «Спартака» Квинси Промес подшутил над своим одноклубником по «Аяксу» Хакимом Зиешем.
На видео, опубликованном в твиттере амстердамцев, Промес вылил воду Зиешу за шиворот. Хавбек отреагировал моментально, обрызгав оппонента водой из своей бутылки.
- В текущем сезоне Промес сыграл за «Аякс» 11 матчей, забил семь голов и отдал два ассиста.
- Голландец перешел в «Аякс» из «Севильи» за 15,7 миллионов евро.
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— AFC Ajax (@AFCAjax) October 3, 2019
Летом «Аякс» продал почти всех лидеров. Но все равно в порядке: лидирует в Голландии, удивляет в ЛЧ