Промес облил водой Зиеша. Тот сразу же отомстил

Экс-полузащитник «Спартака» Квинси Промес подшутил над своим одноклубником по «Аяксу» Хакимом Зиешем.

На видео, опубликованном в твиттере амстердамцев, Промес вылил воду Зиешу за шиворот. Хавбек отреагировал моментально, обрызгав оппонента водой из своей бутылки.

В текущем сезоне Промес сыграл за «Аякс» 11 матчей, забил семь голов и отдал два ассиста.

Голландец перешел в «Аякс» из «Севильи» за 15,7 миллионов евро.

twit text — AFC Ajax (@AFCAjax) October 3, 2019

Летом «Аякс» продал почти всех лидеров. Но все равно в порядке: лидирует в Голландии, удивляет в ЛЧ