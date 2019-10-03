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    Промес облил водой Зиеша. Тот сразу же отомстил

    Экс-полузащитник «Спартака» Квинси Промес подшутил над своим одноклубником по «Аяксу» Хакимом Зиешем.

    На видео, опубликованном в твиттере амстердамцев, Промес вылил воду Зиешу за шиворот. Хавбек отреагировал моментально, обрызгав оппонента водой из своей бутылки.

    • В текущем сезоне Промес сыграл за «Аякс» 11 матчей, забил семь голов и отдал два ассиста.
    • Голландец перешел в «Аякс» из «Севильи» за 15,7 миллионов евро.

    Летом «Аякс» продал почти всех лидеров. Но все равно в порядке: лидирует в Голландии, удивляет в ЛЧ

    Источник: твиттер «Аякса»

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    Сегодня, 16:16
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1095

      FRZZ 27 минут назад

      Зиеш вчера забил красивый гол.

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      Рейтинг: +1478

      Борат 1 час назад

      Видно что Промес скучает по бане Глушакова)))

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