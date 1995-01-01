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    Симеоне – о победе над «Локомотивом»: «Матч вышел интересным, но мы и не показали свой лучший футбол»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу над «Локомотивом» в рамках 2-го тура Лиги чемпионов (2:0).

    «Меня устроил результат. Мы были готовы к тому, что защиту соперника придется вскрывать. У нас было несколько моментов и в первом тайме, и во втором. Мы сыграли сильнее и опаснее. После первого гола мы стали вести игру.

    Парти? Он в хорошей форме. Ему нужно продолжать держать уровень. Он с нами уже пять или шесть лет, и я действительно рад тому, как он совмещает талант и работу. У Томаса большое будущее.

    Матч вышел интересным, но мы и не показали свой лучший футбол. В перерыве мы пообщались с игроками, после чего вышли на второй тайм побеждать. Это сработало и наши игроки атаки сделали результат», – заявил аргентинский специалист.

    • «Локомотив» перед матчем лидировал в группе.
    • Сейчас первое место в квартете занимает «Ювентус».
    • В следующем туре «Атлетико» сыграет с «Байером».

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10769

      Garrincha58 5 минут назад

      Атлетико сейчас не такой как года три назад с ними можно играть, но у нас к сожалению в стране сейчас нет такой команды,которая бы смогла что то противопоставить матрасникам

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      Рейтинг: +1688

      neveldomha 13 минут назад

      Играли в пол ноги.

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