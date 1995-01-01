Симеоне – о победе над «Локомотивом»: «Матч вышел интересным, но мы и не показали свой лучший футбол»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу над «Локомотивом» в рамках 2-го тура Лиги чемпионов (2:0).

«Меня устроил результат. Мы были готовы к тому, что защиту соперника придется вскрывать. У нас было несколько моментов и в первом тайме, и во втором. Мы сыграли сильнее и опаснее. После первого гола мы стали вести игру.

Парти? Он в хорошей форме. Ему нужно продолжать держать уровень. Он с нами уже пять или шесть лет, и я действительно рад тому, как он совмещает талант и работу. У Томаса большое будущее.

Матч вышел интересным, но мы и не показали свой лучший футбол. В перерыве мы пообщались с игроками, после чего вышли на второй тайм побеждать. Это сработало и наши игроки атаки сделали результат», – заявил аргентинский специалист.