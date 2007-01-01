Фелиш вывел «Атлетико» вперед в матче с «Локомотивом». Семин говорил, что игрок станет «топ-звездой»

В эти минуты проходит матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Атлетико». На 48 минуте гостей вывел вперед португальский полузащитник Жоау Фелиш.

Испанцы купили футболиста летом у «Бенфики». Юрий Семин перед матчем обещал, что Фелиш станет «топ-звездой».