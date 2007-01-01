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    Фелиш вывел «Атлетико» вперед в матче с «Локомотивом». Семин говорил, что игрок станет «топ-звездой»

    В эти минуты проходит матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Атлетико». На 48 минуте гостей вывел вперед португальский полузащитник Жоау Фелиш.

    Испанцы купили футболиста летом у «Бенфики». Юрий Семин перед матчем обещал, что Фелиш станет «топ-звездой».

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +7452

      alex1951 2 минуты назад

      Паровоз набрал ход и летит в пропасть, это еще не катастрофа,это только начало её,
      в будущем Сёму ждут лавры Кононова,а Локо ФНЛ....Кто следующий ,Зенит?

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      Рейтинг: +110

      1974valik 13 минут назад

      0:2 ещё не катастрофа.

      0
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      Рейтинг: +110

      1974valik 14 минут назад

      Федора уронили,государственное преступление.В тюрьму его.Президента нужно подключить.

      0
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      Рейтинг: +4127

      3a zenit > 1974valik 5 минут назад

      Эрдогана глядь срочно!

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      Рейтинг: +1267

      Бриг 15 минут назад

      Мандраж. На своем поле сесть в оборону... Конечно, класс есть класс.

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      Рейтинг: +1449

      Борат 15 минут назад

      Палыч играет как рубин бердыева - автобус, аж смотреть противно! Хорошо что матрасы им уже 2 запердолили!!!

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      Рейтинг: -581

      DonBaton 20 минут назад

      Дуракам-кочегарам не всегда везет

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      Рейтинг: +4127

      3a zenit > DonBaton 18 минут назад

      зато Зенит обыграли ГЫ-ГЫ

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      Рейтинг: +11033

      sssrspartak > DonBaton 9 минут назад

      ДУРАК ТО ЭТО ТЫ!ЗАХЛОПНИ СВОЮ НЕУМЫТУЮ ПАСТЕНКУ!

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