Фелиш вывел «Атлетико» вперед в матче с «Локомотивом». Семин говорил, что игрок станет «топ-звездой»

Паровоз набрал ход и летит в пропасть, это еще не катастрофа,это только начало её,
в будущем Сёму ждут лавры Кононова,а Локо ФНЛ....Кто следующий ,Зенит?
В эти минуты проходит матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Атлетико». На 48 минуте гостей вывел вперед португальский полузащитник Жоау Фелиш.
Испанцы купили футболиста летом у «Бенфики». Юрий Семин перед матчем обещал, что Фелиш станет «топ-звездой».
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Черкизово.
- «Локомотив» перед матчем лидировал в группе.
- В другой игре квартета встречаются «Ювентус» и «Байер».