Семин: «Фелиш – будущая топ-звезда»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поговорил об «Атлетико» в преддверии очного матча во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Игра начнется завтра, 1 октября, в 22:00 по Москве.

— Много сейчас говорят про 19-летнего Жоау Фелиша, выкупленного «Атлетико» у «Бенфики» за 126 миллионов евро. Согласны, что у парня мощное будущее?

— Безусловно — будущая топ-звезда мирового уровня, Криштиану Роналду или даже выше. Жоау уже сейчас действует на высочайшем уровне, при этом имеет потенциал расти дальше.