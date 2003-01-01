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    Семин: «Фелиш – будущая топ-звезда»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поговорил об «Атлетико» в преддверии очного матча во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Игра начнется завтра, 1 октября, в 22:00 по Москве.

    — Много сейчас говорят про 19-летнего Жоау Фелиша, выкупленного «Атлетико» у «Бенфики» за 126 миллионов евро. Согласны, что у парня мощное будущее?

    — Безусловно — будущая топ-звезда мирового уровня, Криштиану Роналду или даже выше. Жоау уже сейчас действует на высочайшем уровне, при этом имеет потенциал расти дальше.

    • «Локомотив» лидирует в группе Лиги чемпионов.
    • В РПЛ москвичи идут на втором месте.
    • «Атлетико» в Примере занимает третье место.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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