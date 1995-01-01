Шалимов возглавит «Ахмат»

Игорь Шалимов сменит Рашида Рахимова на посту главного тренера «Ахмата».

«Когда стало известно об уходе прежнего штаба, позвонило руководство «Ахмата». Завтра с тренерским штабом вылетаю в расположение команды. Задачи? Ситуация, глядя в таблицу, непростая. Задача – выправить эту ситуацию.

В чем для меня вызов? Возможность работы в Премьер-лиге. «Ахмат» солидный клуб, с традициями, имеет прекрасный стадион и условия для подготовки. Задачи, помимо турнирных, – вернуть болельщиков на стадион. Для этого нужен результат», – сказал Шалимов.

По информации «СЭ», в новый тренерский штаб «Ахмата» войдут Магомед Адиев, Равиль Сабитов и Андрей Митин.

Ранее сообщалось, что Шалимов может возглавить «Спартак», но специалист опроверг эти слухи.