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    Шалимов возглавит «Ахмат»

    Игорь Шалимов сменит Рашида Рахимова на посту главного тренера «Ахмата».

    «Когда стало известно об уходе прежнего штаба, позвонило руководство «Ахмата». Завтра с тренерским штабом вылетаю в расположение команды. Задачи? Ситуация, глядя в таблицу, непростая. Задача – выправить эту ситуацию.

    В чем для меня вызов? Возможность работы в Премьер-лиге. «Ахмат» солидный клуб, с традициями, имеет прекрасный стадион и условия для подготовки. Задачи, помимо турнирных, – вернуть болельщиков на стадион. Для этого нужен результат», – сказал Шалимов.

    По информации «СЭ», в новый тренерский штаб «Ахмата» войдут Магомед Адиев, Равиль Сабитов и Андрей Митин.

    Ранее сообщалось, что Шалимов может возглавить «Спартак», но специалист опроверг эти слухи.

    • Последним клубом Шалимова были «Химки».
    • Команду из Подмосковья он покинул в апреле текущего года.
    • По итогам 11 туров «Ахмат» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +925

      Argon 21 минуту назад

      Цену себе набивает на счёт непростой ситуации в таблице. Разрыв между командами маленький, пара побед и уже в десятке.

      0
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      Рейтинг: +1751

      erma 41 минуту назад

      Мы даже не успели испугаться. Думаю, всем будет хорошо.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +20331

      oyabun 47 минут назад

      Вот и славненько! Удачи Шалимову в Ахмате, а мы, как ни прискорбно, подождем до следующей оказии. ))

      2
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      Рейтинг: +398

      seth343 50 минут назад

      Во-чудеса, сми вы обосрались

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +854

      AHTUNGBOL 53 минуты назад

      А как же спартак????

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