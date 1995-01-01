«Бизнес Online»: «Спартак» завтра проведет переговоры с Шалимовым

Тот же х.., но в другой руке.
«Спартак» может пригласить Игоря Шалимова на пост главного тренера команды, сообщает «Бизнес Online».
По информации источника, во вторник 50-летний специалист встретится с руководством московского клуба в ИФД «Капитал».
Во время переговоров речь может идти как о назначении Шалимова тренером «Спартака», так и о том, чтобы он занялся спартаковской молодежью.
- В воскресенье «Спартак» уволил Олега Кононова.
- Команда по итогам 11 туров занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ.
- Шалимов – воспитанник «Спартака», за основу выступал с 1986 по 1991 год.
- В течение тренерской карьеры он работал с «Краснознаменском», «Ураланом», «Краснодаром», «Химками» и женской сборной России.