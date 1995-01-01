«Бизнес Online»: «Спартак» завтра проведет переговоры с Шалимовым

«Спартак» может пригласить Игоря Шалимова на пост главного тренера команды, сообщает «Бизнес Online».

По информации источника, во вторник 50-летний специалист встретится с руководством московского клуба в ИФД «Капитал».

Во время переговоров речь может идти как о назначении Шалимова тренером «Спартака», так и о том, чтобы он занялся спартаковской молодежью.