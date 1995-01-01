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    «Бизнес Online»: «Спартак» завтра проведет переговоры с Шалимовым

    «Спартак» может пригласить Игоря Шалимова на пост главного тренера команды, сообщает «Бизнес Online».

    По информации источника, во вторник 50-летний специалист встретится с руководством московского клуба в ИФД «Капитал».

    Во время переговоров речь может идти как о назначении Шалимова тренером «Спартака», так и о том, чтобы он занялся спартаковской молодежью.

    • В воскресенье «Спартак» уволил Олега Кононова.
    • Команда по итогам 11 туров занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ.
    • Шалимов – воспитанник «Спартака», за основу выступал с 1986 по 1991 год.
    • В течение тренерской карьеры он работал с «Краснознаменском», «Ураланом», «Краснодаром», «Химками» и женской сборной России.

    Источник: «Бизнес Online»

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    Комментарии30
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      Рейтинг: +20838

      gol_kak_sokol 4 минуты назад

      Тот же х.., но в другой руке.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1057

      B.G. 4 минуты назад

      хахахаах шалимова)))))) с ним мы вылетим в пфл

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +732

      Нас Много 4 минуты назад

      Ну, понеслась она по кочкам...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1397

      Shaitan. 9 минут назад

      Да Рейнгольда тогда уже поставьте, раз такое дело, либо Панова)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1920

      ухоженный крокодил 10 минут назад

      Шатова до кучи берите.
      =)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1119

      Boeung777 13 минут назад

      Ну какой такой Шалимов? Второй Пиджак мы не переживём.

      1
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      Рейтинг: +6038

      piligrim1986 14 минут назад

      да ну нафиг, гонево. он мудак

      1
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      Рейтинг: +2058

      Dellleone 15 минут назад

      Пиджака на физика.

      0
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      Рейтинг: +518

      Юрэс 18 минут назад

      А следущий Мусаев !!!?!?!

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      Рейтинг: +1990

      shurik45 > Юрэс 6 минут назад

      Да ребят с Кавказа в Спартаке много ,как вариант вполне .

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      Рейтинг: +1990

      shurik45 18 минут назад

      Надо дать шанс человеку ,может и зайдет .

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