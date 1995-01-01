Шалимов: «Меня не звали в «Спартак»

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов опроверг информацию издания «Бизнес Online» о грядущих переговорах с руководством «Спартака».

«О вызове в ИФД «Капитал» ничего не знаю, информацию не подтверждаю. Меня не звали в «Спартак». Никуда не еду и мне никто не звонил», – сказал Шалимов.