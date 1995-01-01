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    Шалимов: «Меня не звали в «Спартак»

    Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов опроверг информацию издания «Бизнес Online» о грядущих переговорах с руководством «Спартака».

    «О вызове в ИФД «Капитал» ничего не знаю, информацию не подтверждаю. Меня не звали в «Спартак». Никуда не еду и мне никто не звонил», – сказал Шалимов.

    • В воскресенье «Спартак» уволил Олега Кононова.
    • Команда по итогам 11 туров занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ.
    • Шалимов – воспитанник «Спартака», за основу выступал с 1986 по 1991 год.
    • В течение тренерской карьеры он работал с «Краснознаменском», «Ураланом», «Краснодаром», «Химками» и женской сборной России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 20:55
    Комментарии16
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      Рейтинг: +9079

      vka1970 24 минуты назад

      Ну как я и говорил,сие чистая утка.
      Баба с возу, кобыле легче.
      Нехай Ахмат тренирует.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +925

      Argon 24 минуты назад

      А жаль. Я б поржал, если б Шалимов завтра стал тренером Спартака.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1751

      erma 1 час назад

      Господа журналисты, пожалуйста, меньше пены! Парень ведь уже завелся!

      2
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      Рейтинг: +1122

      Boeung777 1 час назад

      Надеюсь,это правда.

      2
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      Рейтинг: +3997

      Lester84 1 час назад

      Меня не звали, я сам напросился (с) Шалимов

      3
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      Рейтинг: +126

      АКМ-74У > Lester84 52 минуты назад

      Зачем сочинять небылицы, для этого есть журналюги.

      1
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      Рейтинг: +2036

      aaaaahhhh 1 час назад

      наверное и не надо.

      3
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      Рейтинг: +399

      ramos6548 1 час назад

      И не позовут... Федун и Цорн понимают что это еще хуже Кононова

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1751

      erma > ramos6548 1 час назад

      Мы уже не понимаем, что понимают, а что не понимают Федун и Цорн.

      2
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      Рейтинг: +16

      Phaust > erma 1 час назад

      Цорн как минимум не на)(уевертит как предшественники, вопрос к нему пока только по Ларссону и то сомнительно. Остальные новички вроде бы по делу. Судить по Кононову нельзя.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3776

      Владислав Vlad > Phaust 19 минут назад

      Я тоже думаю, что Ларсон при другом тренере может выстрелить. Он же Цнап, а его на фланг пиджак ставил

      0
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      Рейтинг: +1053

      rash1959 1 час назад

      потому что он там на кол никому не нужен

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      Рейтинг: +18010

      VVM1964 2 часа назад

      Шило на мыло ??? (((

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      Рейтинг: +453

      Хведя 2 часа назад

      Фигура Кононову равновеликая. Результаты гарантированы аналогичные. The show must go on.

      2
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      Рейтинг: +1751

      erma > Хведя 1 час назад

      Увы, да.

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