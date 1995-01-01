Шалимов: «Меня не звали в «Спартак»

Ну как я и говорил,сие чистая утка.
Баба с возу, кобыле легче.
Нехай Ахмат тренирует.
Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов опроверг информацию издания «Бизнес Online» о грядущих переговорах с руководством «Спартака».
«О вызове в ИФД «Капитал» ничего не знаю, информацию не подтверждаю. Меня не звали в «Спартак». Никуда не еду и мне никто не звонил», – сказал Шалимов.
- В воскресенье «Спартак» уволил Олега Кононова.
- Команда по итогам 11 туров занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ.
- Шалимов – воспитанник «Спартака», за основу выступал с 1986 по 1991 год.
- В течение тренерской карьеры он работал с «Краснознаменском», «Ураланом», «Краснодаром», «Химками» и женской сборной России.