Черчесов – о возможных санкциях из-за допинга: «Мне это неинтересно»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на слухи, что национальную команду могут отстранить от участия в ЧМ-2022 из-за допингового скандала.

24 сентября BBC сообщила, что российская сборная рискует пропустить ближайший мундиаль, если WADA (Всемирное допинговое агентство) введет санкции против РУСАДА (Российское антидопинговое агентство).

В РФС заявили, что к футбольной сборной у международных организаций вопросов нет.

«Эта проблема на повестке дня уже третий год подряд. Я концентрируюсь на своей работе. Ни с кем не общался, мне это неинтересно. Что мне интересоваться? Я могу как-то на это повлиять? Я концентрируюсь на своей работе и на том, на что могу повлиять. А если отвлекаться на пятое-двадцатое, то можно забыть о том, зачем мы здесь», – сказал Черчесов.

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