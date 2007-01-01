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    Черчесов – о возможных санкциях из-за допинга: «Мне это неинтересно»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на слухи, что национальную команду могут отстранить от участия в ЧМ-2022 из-за допингового скандала.

    • 24 сентября BBC сообщила, что российская сборная рискует пропустить ближайший мундиаль, если WADA (Всемирное допинговое агентство) введет санкции против РУСАДА (Российское антидопинговое агентство).
    • В РФС заявили, что к футбольной сборной у международных организаций вопросов нет.

    «Эта проблема на повестке дня уже третий год подряд. Я концентрируюсь на своей работе. Ни с кем не общался, мне это неинтересно. Что мне интересоваться? Я могу как-то на это повлиять? Я концентрируюсь на своей работе и на том, на что могу повлиять. А если отвлекаться на пятое-двадцатое, то можно забыть о том, зачем мы здесь», – сказал Черчесов.

    Черчесов: «Головин играет хорошо, как и играл. Сейчас забил и попал в объектив»

    Черчесов: «Комличенко уже три года стабильно играет. Соболев – еще нет. Всему свое время»

    Черчесов: «У игроков «Спартака» стабильное, хорошее функциональное состояние»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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