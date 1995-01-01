РФС – о возможном пропуске сборной ЧМ-2022: у ФИФА, УЕФА и WADA нет претензий к нам

Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников прокомментировал информацию о возможном отстранении сборной России от участия в ЧМ-2022 в Катаре.

«Как мы понимаем, вопросы сейчас возникли к антидопинговым структурам, работающим в России. Никаких претензий к РФС со стороны ФИФА, УЕФА и WADA нет. Надеемся, что российский спорт будет представлен на международных соревнованиях без каких-либо ограничений», — сказал Мельников, передает РБК.