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    РФС – о возможном пропуске сборной ЧМ-2022: у ФИФА, УЕФА и WADA нет претензий к нам

    Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников прокомментировал информацию о возможном отстранении сборной России от участия в ЧМ-2022 в Катаре.

    «Как мы понимаем, вопросы сейчас возникли к антидопинговым структурам, работающим в России. Никаких претензий к РФС со стороны ФИФА, УЕФА и WADA нет. Надеемся, что российский спорт будет представлен на международных соревнованиях без каких-либо ограничений», — сказал Мельников, передает РБК.

    • Ранее сообщалось, что существует риск пропуска Россией ЧМ-2022, если WADA отстранит РУСАДА.
    • Депутат Госдумы Михаил Дегтярев посоветовал СМИ «меньше тиражировать такие вбросы».

    Источник: РБК

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