Депутат Госдумы Дегтярев: «Россия может пропустить ЧМ-2022? Меньше тиражируйте такие вбросы»

Председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев прокомментировал информацию СМИ о том, что сборная России по футболу может быть не допущена к ЧМ-2022 в Катаре.

«Полное отсутствие компетентности авторов демонстрирует нелепая постановка вопроса о связи между участием сборной России по футболу в ЧМ-2022 и ситуацией с ВАДА, решения по которой не принято. Не было даже жеребьевки отборочного турнира, да и нашим футболистам еще нужно отобраться на турнир в Катаре.

Я бы посоветовал нашим СМИ меньше тиражировать подобные вбросы, не поднимать рейтинг и цитируемость этих изданий», – сказал Дегтярев.

Ранее сообщалось, что существует риск пропуска Россией ЧМ-2022, если WADA отстранит РУСАДА.