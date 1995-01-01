Григорян: «Чистякову сразу сказал, что он будет играть в топ-клубе. Рано или поздно он перейдет в «Зенит»

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян прокомментировал вызов защитника «Ростова» Дмитрия Чистякова в сборную России.

«Абсолютно не удивительно, что Чистяков вызван в сборную. Он входит в тройку самых перспективных российских центральных защитников, которые могут заиграть на высоком уровне, в том числе и в сборной. Чистяков обладает всеми модельными характеристиками игрока сборной, потому что многие центральные защитники не обладают высокой скоростью, а у Чистякова она присутствует.

Он хладнокровен, у него устойчивая психика. Это тот защитник, который умеет начать атаку и великолепно ведет единоборства вверху. Самое большое его преимущество – ментальность. Чистяков понимает, что он способен играть на самом высоком уровне. Я Дмитрию сразу сказал, что он будет играть в топ-клубе. Считаю, что Карпин тоже создал топ-клуб, но тогда, зная, что он родом из Питера, я понимал, что рано или поздно он будет играть в «Зените», – сказал Григорян.