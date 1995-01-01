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    Григорян: «Чистякову сразу сказал, что он будет играть в топ-клубе. Рано или поздно он перейдет в «Зенит»

    Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян прокомментировал вызов защитника «Ростова» Дмитрия Чистякова в сборную России.

    «Абсолютно не удивительно, что Чистяков вызван в сборную. Он входит в тройку самых перспективных российских центральных защитников, которые могут заиграть на высоком уровне, в том числе и в сборной. Чистяков обладает всеми модельными характеристиками игрока сборной, потому что многие центральные защитники не обладают высокой скоростью, а у Чистякова она присутствует.

    Он хладнокровен, у него устойчивая психика. Это тот защитник, который умеет начать атаку и великолепно ведет единоборства вверху. Самое большое его преимущество – ментальность. Чистяков понимает, что он способен играть на самом высоком уровне. Я Дмитрию сразу сказал, что он будет играть в топ-клубе. Считаю, что Карпин тоже создал топ-клуб, но тогда, зная, что он родом из Питера, я понимал, что рано или поздно он будет играть в «Зените», – сказал Григорян.

    • Чистяков вошел в заявку сборной на матчи с Шотландией и Кипром.
    • В июне Чистяков перешел из «Тамбова» в «Ростов».
    • Чистяков – воспитанник «Зенита».
    • За «Тамбов» игрок выступал с 2018 года, в его активе 27 матчей и три забитых гола.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:51
    Комментарии6
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      Рейтинг: +171

      Давид59 7 минут назад

      В последние годы у Зенита центральные - только иностранцы. Может кто вспомнит хотя бы одного россиянина? На память приходят только Голубев и Степанов из далёких советских времён. Скроботов - не в счёт. Ему явно не доверяют.

      0
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      Рейтинг: +1573

      Kollljan 30 минут назад

      Не надо нам Чистякова, пусть идет в Спартак.

      0
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      Рейтинг: +270

      Чехов на Садовой 1 час назад

      Ой Григорян! И ты Брут туда же... Топ-клуб это АПЛ, Бундес, Лалига - первая пятёрка. Не всё меряется количеством стыренного халявного бабла в команде. А в топе Чистяков будет обязательно, если продолжить пахать.

      1
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      Рейтинг: -12

      Аденн 1 час назад

      лучше поздно, сломать карьеру (перейдя в бомжатню) всегда успеет. ха-ха

      -1
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      Рейтинг: +1917

      ухоженный крокодил > Аденн 1 час назад

      Представляю, если 2 таких дол.б.**.а как ты окажутся в одной комнате.
      Каждый из вас обосытся от страха, но будет упорно оскорб.лять другого.
      Чучело, долгой жизни тебе и живи на одну зарплату.

      1
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      Рейтинг: -12

      Аденн > ухоженный крокодил 1 час назад

      дол.б.** тебя сделал, причём по пьянке отодрав чучело и получился ты. Иди на .уй, гнида. За долгую жизнь спасибо, но у меня не только зарплата, а есть ещё кое что (хватает и даже остается), так то, илюша-дурачек. ха-ха

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