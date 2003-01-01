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    Федотов – о возможном приглашении в «Спартак»: «У меня есть работа. Столько сил вложено в «Оренбург»

    Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов ответил на вопрос о возможности возглавить «Спартак».

    «Пойду ли я в «Спартак», если пригласят? У меня есть работа. Столько сил вложено в «Оренбург», – сказал Федотов.

    Федотов: «Кононов честно делал свою работу. Не все игроки в «Спартаке» понимают, куда попали»

    «Оренбург»: «Мы не готовы отпустить Федотова в «Спартак». Он очень важен для команды»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5059

      Старикан 1 минуту назад

      С чего это некоторые решили, что Спартак будет рассматривать всякий хлам?

      0
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      Рейтинг: -16

      Аденн 8 минут назад

      трындец мля самомнение. Ещё мля никто не зовет его в Спартак, а он уже рассуждает. Да нах ты нужен в Спартаке. Постарайся для начала удержать Оренпух, эту подстилку бЗенитовскую, от вылета в ФНЛ.

      0
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      Рейтинг: +954

      Genz 9 минут назад

      Сам себя не предложит, не вспомнят про дерево-аутсайдер Федотова. Откуда он?

      1
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      Рейтинг: +632

      dimag 40 минут назад

      Вот и правильно, с такой великой армейской фамилией и в спам идти...негодится.

      0
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      Рейтинг: +58

      СПАРТАК-ЭТО СИЛА 41 минуту назад

      Ты нам и ненужен

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