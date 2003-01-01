Федотов – о возможном приглашении в «Спартак»: «У меня есть работа. Столько сил вложено в «Оренбург»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов ответил на вопрос о возможности возглавить «Спартак».

«Пойду ли я в «Спартак», если пригласят? У меня есть работа. Столько сил вложено в «Оренбург», – сказал Федотов.

В воскресенье «Спартак» уволил Олега Кононова .

. Команда по итогам 11 туров занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ.

По информации «Чемпионата», «Спартак» может пригласить на пост главного тренера Валерия Карпина или Андрея Тихонова .

или . Также москвичей готов возглавить Роман Широков.

Федотов: «Кононов честно делал свою работу. Не все игроки в «Спартаке» понимают, куда попали»

«Оренбург»: «Мы не готовы отпустить Федотова в «Спартак». Он очень важен для команды»