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    Широков готов возглавить «Спартак»

    Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков заявил о готовности возглавить московскую команду.

    «Безусловно, я бы поехал в «Спартак». Сегодня же поехал бы. Пресс? Меня это не пугает. Состав – ничего, разобрались бы. Если бы у меня была лицензия, то поехал бы. А чего бояться-то? Зачем тогда получаешь лицензию, если боишься пойти куда-то, где есть пресс, где могут шуметь и так далее?» – сказал Широков.

    • В воскресенье «Спартак» уволил Олега Кононова.
    • Команда по итогам 11 туров занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ.
    • Широков выступал за московский клуб с июля 2014-го по январь 2016 года.
    • По информации «Чемпионата», «Спартак» может пригласить на пост главного тренера Валерия Карпина или Андрея Тихонова.

    Почему вообще Кононов оказался в «Спартаке»?

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 08:17
    Комментарии31
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      Рейтинг: +3920

      ivan-football-fan 12 минут назад

      Шировков всегда был язвительным и провокативным)))
      И, в добавок, откровенным и прямым..Что, собственно, и не нравилось всем нашим чинушам от футбола и вертикальным спонсорам)))
      О чём он, по сути, сказал? Да о МУТНОСТИ ВСЕГО НАШЕГО ФУТБОЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА!
      Популярнейший клуб страны в жопе, а все болельщики рассцждают о том, что "Крпин при Федуне ни за что не пойдёт..." и т.п.))))

      0
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      Рейтинг: +10743

      Garrincha58 18 минут назад

      а ещё и Мостовой желает окунутся в это де...мо, да и Шалимов жаждет тоже,но лучше Аленичева им не найти

      0
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      Рейтинг: +1430

      Борат 19 минут назад

      надеюсь федун пригласит рому широкова и тот продолжит дело пиджака)))

      -1
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      Рейтинг: +384

      seth343 > Борат 2 минуты назад

      У тебя мозгов меньше чем у курицы...

      0
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      Рейтинг: +1831

      Ruryu 32 минуты назад

      Вся эта "возня" напоминает рассказ "как мы,с папой,вешали картину"....

      1
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      Рейтинг: +12450

      slavutiq70 42 минуты назад

      Ледяхов.Юран.Широков. ну кто ещё?????Готов возглавить...

      0
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      Рейтинг: +632

      dimag 56 минут назад

      Блть да ктобы сомневался

      1
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      Рейтинг: +3734

      alp 58 минут назад

      дома сиди, епта

      1
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      Рейтинг: +3442

      Добрый Бобер 1 час назад

      "Бывший полузащитник «Спартака»... Точнее будет "бывший полузащитник РПЛ".

      1
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      Рейтинг: +3613

      nik55 1 час назад

      пи----бол

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      Рейтинг: +17996

      VVM1964 1 час назад

      СМЕШНО )))

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