Широков готов возглавить «Спартак»

Шировков всегда был язвительным и провокативным)))
И, в добавок, откровенным и прямым..Что, собственно, и не нравилось всем нашим чинушам от футбола и вертикальным спонсорам)))
О чём он, по сути, сказал? Да о МУТНОСТИ ВСЕГО НАШЕГО ФУТБОЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА!
Популярнейший клуб страны в жопе, а все болельщики рассцждают о том, что "Крпин при Федуне ни за что не пойдёт..." и т.п.))))
Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков заявил о готовности возглавить московскую команду.
«Безусловно, я бы поехал в «Спартак». Сегодня же поехал бы. Пресс? Меня это не пугает. Состав – ничего, разобрались бы. Если бы у меня была лицензия, то поехал бы. А чего бояться-то? Зачем тогда получаешь лицензию, если боишься пойти куда-то, где есть пресс, где могут шуметь и так далее?» – сказал Широков.
- В воскресенье «Спартак» уволил Олега Кононова.
- Команда по итогам 11 туров занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ.
- Широков выступал за московский клуб с июля 2014-го по январь 2016 года.
- По информации «Чемпионата», «Спартак» может пригласить на пост главного тренера Валерия Карпина или Андрея Тихонова.
Почему вообще Кононов оказался в «Спартаке»?