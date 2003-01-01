Широков готов возглавить «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков заявил о готовности возглавить московскую команду.

«Безусловно, я бы поехал в «Спартак». Сегодня же поехал бы. Пресс? Меня это не пугает. Состав – ничего, разобрались бы. Если бы у меня была лицензия, то поехал бы. А чего бояться-то? Зачем тогда получаешь лицензию, если боишься пойти куда-то, где есть пресс, где могут шуметь и так далее?» – сказал Широков.

В воскресенье «Спартак» уволил Олега Кононова .

. Команда по итогам 11 туров занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ.

Широков выступал за московский клуб с июля 2014-го по январь 2016 года.

По информации «Чемпионата», «Спартак» может пригласить на пост главного тренера Валерия Карпина или Андрея Тихонова.

Почему вообще Кононов оказался в «Спартаке»?